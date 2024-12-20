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kosmos_news
Испанская полиция использовала изображения Google Street View во время расследования преступления
В Испании сервисом Google Street View случайно был заснят момент, как тело прячут в багажник.

Сервис Google Street View — с англ. «Просмотр улиц», функция Google Maps и Google Earth — уже предоставил множество необычных фотографий. Теперь фотография, сделанная в Испании в октябре для картографического сервиса Google, может помочь раскрыть дело об убийстве.
Фото: REUTERS / Google Street View 
Национальная полиция сообщила, что два человека были арестованы в связи с убийством мужчины в провинции Сория на севере страны. Следователи обнаружили компрометирующие изображения «в приложении для поиска местоположения», говорится в сообщении.

Вероятно, это были изображения из сервиса Google Street View, сообщили государственная телекомпания RTVE и газета La Vanguardia со ссылкой на полицию.
В Google Street View можно увидеть человека, предположительно кладущего тело в багажник. Фото: Google Maps
На снимках видно, как мужчина кладет тело, очевидно накрытое простыней, в багажник автомобиля. Данные момент был сфотографирован сзади камерой Google.

В заявлении полиции говорится: 

«У следователей также были изображения, которые они обнаружили в ходе расследования в приложении для отслеживания местоположения, на которых был виден автомобиль, который мог использоваться в ходе преступления».

Однако эти изображения «не имели решающего значения», подчеркнули в полиции. «Соответствующие» следы преступления ранее были обнаружены при обысках домов и транспортных средств.

Сообщалось, что двое арестованных были супружеской парой, которая уже давно была в разводе. Предполагаемая жертва, 33-летний кубинец, был новым бойфрендом женщины.
Фото: Google Maps
Согласно текущим данным властей, преступление произошло в деревне Тахуэко, почти в 200 километрах к северо-востоку от Мадрида. Более года назад, в ноябре 2023 года, о пропаже предполагаемой жертвы сообщил родственник.

Примерно через год поисков на прошлой неделе на кладбище недалеко от города, где проживает всего около 50 жителей, были обнаружены части тела. Предполагается, что это останки пропавшего кубинца.

Его тело, вероятно, было расчленено преступниками. Расследование продолжается.

#технологии #google #испания #street view
Источник: google.com
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