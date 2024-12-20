Когда миллиардер Джаред Айзекман и инженер SpaceX Гиллис готовились к первому частному выходу в открытый космос в 700 километрах от Земли, контакт с наземной станцией внезапно был потерян.

В сентябре 2024 года в космос на борту корабля Crew Dragon отправились четыре частных лица: миллиардер Джаред Айзекман, пилот Скотт Потит и инженеры SpaceX Анна Менон и Сара Гиллис. Айзекман и Гиллис совершили первый частный выход в открытый космос в рамках миссии Polaris Dawn. Новые подробности данной миссии агентство Reuters опубликовало 17 декабря.

SpaceX на короткое время потеряла контроль над космической капсулой. Изображение: SpaceX

Это событие было отмечено как веха в коммерческих космических путешествиях. Как только сейчас стало известно, во время подготовки к выходу в открытый космос произошел сбой связи с наземной станцией SpaceX.

Как сообщает Reuters со ссылкой на нескольких инсайдеров, в штаб-квартире SpaceX в Хоторне (штат Калифорния) произошло отключение электроэнергии. Прошло не менее часа, прежде чем связь с космической капсулой была восстановлена.

В течение этого времени космическим кораблем нельзя было управлять с Земли. Это вызвало особую тревогу, поскольку космонавты не были профессионалами. К счастью, ни с Crew Dragon, ни с экипажем космического корабля ничего не случилось.

Человек, знакомый с проблемой и говоривший на условиях анонимности, сообщил агентству Reuters, что отсутствие контроля в течение длительного периода времени оказалось «большой проблемой». В конце концов, самая важная задача команды миссии на Земле — иметь возможность быстро отреагировать, если что-то произойдет.

Айзекман и его коллеги смогли связаться с наземной станцией через спутниковый интернет благодаря Starlink.

По данным Reuters, неясно, сообщила ли SpaceX о сбое Федеральному управлению гражданской авиации (FAA). По закону компания не обязана это делать. Всего через несколько недель астронавты НАСА должны были отправиться на орбиту с капсулой Crew Dragon.

Этот случай очень беспокоит экспертов, поскольку глава SpaceX Илон Маск, вероятно, будет очень влиятельным человеком в будущем правительстве США под руководством Дональда Трампа. Айзекман, в свою очередь, собирается стать главой НАСА. Космическое агентство уже предоставило SpaceX заказы на 15 миллиардов долларов.