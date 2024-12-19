Акции NVIDIA значительно выросли в цене в 2024 году, но в ноябре они потеряли около 17 процентов и поэтому все больше приближаются к порогу медвежьего рынка.

В 2024 году Microsoft купила почти 500 000 чипов искусственного интеллекта Nvidia Hopper, что сделало ее самым важным клиентом разработчика графических процессоров и чипов.







Когда речь идёт о заказанных чипов, Microsoft лидирует по этому показателю: по данным Financial Times, софтверный гигант закажет 485 000 процессоров искусственного интеллекта в 2024 году — это 20 процентов всех заказов Nvidia.

Заказанное количество чипов подчеркивает конкуренцию между Microsoft и другими технологическими гигантами из США и Китая, в которой основное внимание уделяется быстрому расширению мощностей центров обработки данных с использованием искусственного интеллекта.

Чипы Hopper, названные в честь американского ученой-компьютерщика Грейс Хоппер, особенно подходят для приложений искусственного интеллекта и оптимизированы для машинного обучения.

Заказы от конкурентов также значительны: по данным Financial Times, компания Meta* на данный момент закупила около 224 000 графических ИИ-процессоров, в то время как Amazon купила 196 000 единиц, а Google заказала около 169 000 чипов ИИ — также из серии «Hopper». Имея почти 500 000 заказов, Microsoft по-прежнему превосходит Meta* более чем в два раза.

Китайские технологические компании, такие как ByteDance, материнская компания TikTok, и Tencent, ведущая китайская интернет-компания и оператор WeChat, также закупили в этом году большое количество ИИ-чипов Nvidia, по 230 000 каждый, по данным исследовательской и технологической консалтинговой компании Omdia.

В отличие от американских компаний, Китай больше не имеет возможности приобретать только высококлассные варианты чипов, такие как H100 и H200, поскольку США теперь ограничили экспорт в Китай. Вместо этого некоторые из них также получают более старые варианты чипов ИИ, такие как версии H800 и H20 серии Hopper.

Миллиардер Илон Маск также заинтересован в приобретения графических процессоров Nvidia для искусственного интеллекта. Сообщается, что в 2024 году он приобрел около 200 000 чипов Hopper для своей компании по искусственному интеллекту xAI и для Tesla.

Что Microsoft планирует делать с почти 500 000 чипами искусственного интеллекта? По данным Financial Times, собственные разработки компании в области искусственного интеллекта продвигаются вперед, а облачные сервисы продолжают расширяться. Однако большая часть предназначена для оснащения центров обработки данных Azure, которые также используются OpenAI для работы ChatGPT, последней модели искусственного интеллекта o1 и других сервисов OpenAI.

Omdia ожидает, что в 2024 году на долю Nvidia придется 43 процента мировых расходов на серверы на общую сумму 229 миллиардов долларов. Наибольший вклад вносит Microsoft с 31 миллиардом долларов, за ней следует Amazon с 26 миллиардами долларов.

*Суд в России признал Meta экстремистской организацией, ее деятельность запрещена