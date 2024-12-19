Команда ученых собрала новые сведения о Луне. Согласно результатам их исследований, спутник Земли значительно старше, чем предполагали ранее многие эксперты.

Люди уже ходили по поверхности естественного спутника Земли и были запущены многочисленные исследовательские миссии для изучения его формирования, но Луна и сегодня хранит множество тайн. Темой, которая продолжает волновать ученых, является возраст спутника Земли. В новом исследовании группа из трех ученых опубликовала новые результаты.

Ученые раскрыли тайну Луны: всё дело в возрасте спутника Земли

Ученые из Германии, США и Франции предполагают, что Луна примерно на 80–180 миллионов лет старше, чем предполагалось ранее во многих исследованиях. Если это увеличение возраста принять во внимание в предыдущих оценках, Луна могла образоваться в период между 4,43 и 4,53 миллиарда лет назад.

По мнению ученых, после своего образования Луна должна была вращаться гораздо ближе к Земле. Приливный эффект привел к нагреву внутренней части относительно молодого спутника нашей планеты.

Магма внутри вышла на поверхность. Соответственно, эти остывшие магматические породы сейчас в основном обнаруживаются на лунной поверхности и фальсифицируют определение возраста спутника Земли.

Некоторое время назад китайские исследователи проанализировали образцы горных пород с Луны. Возраст самого старого образца составил около 4,2 миллиарда лет. Также сообщается, что эти образцы оказались на поверхности в результате вулканической активности после образования Луны.

По мнению исследовательской группы, образцы лунных пород, собранные астронавтами миссии "Аполлон", предоставят информацию о реальном возрасте Луны. Образцы содержат заключенные в них цирконы, которые старше и, по мнению ученых, раскрывают настоящий возраст Луны.