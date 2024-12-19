Одного попадания оказалось достаточно, чтобы потопить 80-метровый военный корабль.

Французский флот продемонстрировал свои возможности. В ходе маневра атомная подводная лодка впервые выпустила боевую торпеду F21 по военному кораблю. F21 — новейшая торпеда ВМС Франции, которая продемонстрировала свою эффективность:

Взрыв после удара торпеды F21. Фото: ВМС Франции

Основной целью было не потопить списанный корабль, сообщил изданию Naval News представитель французских вооруженных сил. Поэтому речь не идет о SINKEX (Sinking Practice), как в США называют учения, в которых в качестве мишеней приходится использовать старые военные корабли. Напомним, ВМС США регулярно принимают SINKEX для себя и стран-союзников.

Скорее, ВМС Франции хотели посмотреть, как можно применять торпеды F21 в реалистичном сценарии и какой ущерб они могут нанести, сказал представитель ведомства.

Военный корабль после попадания торпеды. Фото: ВМС Франции

Торпеда F21 имеет длину около 6 метров и весит около 1,5 тонны. Поэтому она относится к классу тяжелых торпед. Она имеет диаметр 533 миллиметра и поэтому совместима со стандартными торпедными аппаратами подводных лодок. Торпеда F21 оснащена 200-килограммовой боевой частью, содержащей бризантное взрывчатое вещество.

Торпеда приводится в движение двумя гребными винтами и электродвигателем, питающимся от серебряно-оксидной батареи (AgO-Al). Батарея дает торпеде скорость более 50 узлов, что соответствует примерно 93 км/ч. Дальность должна составлять более 50 километров.

Система наведения F21, как и у многих современных торпед, основана на двойном принципе. Когда она выпускается субмариной, то полагается на проводную навигацию.

Примерно на полпути к цели вступает в действие автономный акустический поиск цели с помощью гидролокатора и управляет торпедой на заключительном этапе. Это решение позволяет корректировать курс в реальном времени, что должно гарантировать высокую результативность.

Загруженная в пусковую установку торпеда F21. Фото: Naval Group

Военно-морские силы Франции не уточнили, где проходил маневр. Неизвестно также, какая подводная лодка выпустила торпеду. Однако есть несколько признаков того, что испытания проходили в Атлантике.

Корабль-мишень ранее был замечен в Бресте. Это был легкий корвет Premier-Maître L'Her класса D'Estienne d'Orves, также называвшийся A69. Водоизмещение А69 составляет около 1250 тонн, а длина — 80 метров. Такие корабли в первую очередь предназначены для борьбы с подводными лодками.

Не удивительно, что А69 использовался в качестве мишени для торпеды, выпущенной с подводной лодки. Вероятно, это была атомная истребительная подводная лодка Suffren, которую также недавно видели в Бресте.

Лодка принадлежит к одноименному классу Suffren, также известному как класс Barracuda. Подводные лодки класса Suffren имеют длину 100 метров и подводное водоизмещение 5300 тонн. Помимо F21, субмарина также может запускать из своих торпедных аппаратов крылатую ракету MdCN и противокорабельную ракету Exocet.