Nvidia представила новый компьютер с искусственным интеллектом. Это дальнейшее развитие компактной серии Jetson. Благодаря низкой цене он подходит частным лицам, которые хотят поэкспериментировать с ИИ.

Nvidia выпустила на рынок несколько компьютеров Jetson. Все модели представляют собой компактные и доступные комплекты для разработчиков, которые могут использоваться в приложениях искусственного интеллекта. Теперь Nvidia представила еще одну модель серии Jetson, призванной еще больше облегчить частным лицам вход в мир искусственного интеллекта.

Новый компьютер Jetson AI от Nvidia значительно превосходит своего предшественника

Согласно заявлению Nvidia, единственные различия между новой моделью и ее предшественником заключаются в обновлении программного обеспечения. Это изменение должно позволить модели повысить производительность примерно на 70 процентов без каких-либо изменений оборудования. Для приложений искусственного интеллекта это означает, что возможны 67 триллионов операций в секунду. Без обновления компьютер с искусственным интеллектом достиг максимальной производительности в 40 TOPS.

Nvidia также увеличила пропускную способность до 102 гигабайт в секунду и тактовую частоту процессора Arm до 1,7 ГГц. Графический процессор компьютера Nvidia основан на архитектуре Ampere с 1024 ядрами CUDA и 32 ядрами Tensor. Также имеется восемь гигабайт оперативной памяти LPDD5. После обновления энергопотребление Nvidia Jetson Orin Nano Super должно быть ограничено максимум 25 Вт.

Nvidia устанавливает цену в 249 долларов за компактный пакет искусственного интеллекта с новейшим программным обеспечением. Nvidia надеется, что низкая начальная цена при повышенной производительности побудит больше людей опробовать ИИ и реализовать свои проекты. Если у пользователя уже есть комплект разработчика Nvidia Orin Nano, ему не нужно приобретать новый комплект из-за обновления. Nvidia также делает обновление доступным для всех старых устройств.

Пользователи могут управлять LLM, VLM и преобразователями машинного зрения через компьютер. С предшественником разработчики и частные лица уже создали такие проекты, как инструменты видеоанализа с поддержкой искусственного интеллекта, программы для анализа загрязнения воды и мини-роботы с интеллектуальным обнаружением препятствий.