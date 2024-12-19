Электромобиль будет предлагаться в Европе под брендом Denza.

Новый спортивный автомобиль BDY был замечен в Китае. Автомобиль, покрытый камуфляжной пленкой, перевозили на грузовике.



На первый взгляд кузов напоминает конструкцию машин Porsche, например, 911 Carrera Coupé. Целевая аудитория, скорее всего, будет схожей: состоятельные водители, нуждающиеся в спортивном автомобиле.



911 Carrera Coupé. Фото: Porsche



Спорткар BYD создан на базе Fang Cheng Bao Super 9. Впервые концепт-кар был представлен в апреле 2024 года.

Предполагается, что серийная модель будет запущена в Европе под брендом Denza, который полностью принадлежит BYD. Об этом сообщает CarNewsChina. Первоначально Denza была основана как совместное предприятие Mercedes-Benz и BYD с долями 50:50. Однако позже BYD приобрела все акции компании.

Модель видимо еще не совсем закончена. Фары и задний бампер отсутствуют. Кабели все еще торчат под кузовом. Изначально предполагалось, что автомобиль будет четырехместным, но по конструкции машины можно предположить, что у авто два сиденья.

Пока неизвестно, когда автомобиль будет представлен. Неизвестна и его цена. Однако, скорее всего, это будет дорогая машина стоимостью не менее 60 000 долларов.

Предполагается, что в новом спорткаре используется тот же электропривод, что и в Denza Z9 GT.

Z9 GT — первый автомобиль Denza, выпущенный в Европе. Он выпускается как в виде электромобиля, так и в виде подключаемого гибрида. Самая мощная электрическая версия имеет 3 электродвигателя суммарной мощностью 952 л.с.

Z9 GT позиционируется в люксовом сегменте как прямой конкурент таким брендам, как BMW, Audi и Mercedes. При ориентировочной цене от 60 000 до 70 000 долларов он должен быть намного дешевле, чем аналогичные модели конкурентов.

Хотя точная дата начала продаж в Европе пока не объявлена, BYD уже ведет переговоры с потенциальными дилерами о создании дистрибьюторской сети Denza.