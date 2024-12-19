Новые аккумуляторные технологии набирают популярность, а индустрия в целом ожидает действий администрации Трампа, прогнозируют специалисты стартапа Twaice.

Аккумуляторную промышленность ждет насыщенный 2025 год. В то время как многие страны планируют масштабное расширение возобновляемых источников энергии, увеличивая потребность в технологиях её хранения, начало второго срока Дональда Трампа в США может оказать существенное влияние на отрасль.

Но, несмотря на волатильность рынков, развитие систем хранения энергии увеличивается, в том числе благодаря гарантиям. Таков прогноз Маттиаса Симолки и Райана Фрэнкса, экспертов мюнхенского технологического стартапа Twaice, компании по анализу аккумуляторов с помощью искусственного интеллекта.



По мнению Симолки и Фрэнкса, влияние выборов в США на аккумуляторную промышленность еще невозможно полностью оценить. Однако они определенно окажут влияние на рынок и будущие проекты финансирования. Два эксперта Twaice спрогнозировали дальнейшие тенденции на 2025 год.

Важным фактором станет падение цен на энергоносители на некоторых рынках. Оно оказывает давление на рентабельность аккумуляторных систем хранения энергии (BESS). Растущая доля возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии также делает рынок более волатильным. Уже давно прогнозируется, что одновременная оптимизация аккумуляторных батарей на разных рынках, станет нормой. Теоретически возможны высокие продажи, но только при повышенной сложности эксплуатации и при условии бесперебойной работы системы на полную мощность.

По мнению Симолки и Фрэнкса, 2025 год также принесет больше разнообразия в аккумуляторных технологиях. Литий-ионные батареи по-прежнему доминируют, но уже появляются альтернативы, такие как железные окислительно-восстановительные проточные батареи или натрий-ионные батареи. Эти альтернативы могут удовлетворить растущий спрос на долговременные, недорогие батареи с меньшей плотностью мощности, а также обеспечить большую безопасность. С 2024 года аккумуляторы на основе ионов натрия становятся все более востребованными на рынке продуктами. Первоначально они будут использоваться в основном в Китае.

Долговременное накопление энергии (6-8 часов и более) также будет в тренде. На рынке уже есть множество 4-часовых устройств хранения данных. Существуют еще более короткие сроки хранения, например, 1- и 2-часовые системы, которые, как текущий стандарт, по-прежнему представляют собой лучшее решение для большинства рынков. Однако 4-часовые системы постепенно становятся потенциальным новым стандартом.

Еще одна тенденция — гибкие гарантии от системных интеграторов. Это особенно актуально на нестабильном, постоянно развивающемся рынке, где более длительные гарантии и регулируемые условия могут обеспечить решающую поддержку бизнеса. Однако более гибкие гарантии также представляют собой дополнительную проблему для интеграторов, поскольку им приходится учитывать и моделировать такие разные сценарии.

Медленный прогресс в процедурах планирования по-прежнему будет проблемой для аккумуляторной отрасли в 2025 году. В результате сроки реализации проекта по-прежнему превышают необходимые сроки. Решением могут стать новые конструкции систем, в которых вся силовая электроника уже интегрирована в контейнеры для хранения батарей.

Кроме того, все более актуальными становятся заводские приемочные испытания. Они включают в себя тестирование компонентов на заводе производителя. Политики и регуляторы в значительной степени осознают проблему медленных процедур планирования и утверждения и пытаются ей противодействовать. Эта проблема затрагивает не только Европу, но и Северную Америку.

Регулирование также является большой проблемой в свете второго президентского срока Трампа. Регулирование может привести к изменению тарифов на иностранные аккумуляторы в 2025 году.

Внутренние налоговые льготы в США также могут измениться. В результате батареи можно будет производить в США, а не в Китае. Однако необходимо учитывать, что многие китайские производители работают с очень низкой или даже отрицательной маржой. Дополнительное ценовое давление со стороны тарифов может ускорить консолидацию на китайском рынке. Тем не менее, китайские производители имеют явное преимущество, поскольку могут рассчитывать на низкие затраты на электроэнергию и многолетний опыт.

Маттиас Симолка и Райан Фрэнкс предполагают, что падение цен на энергоносители в 2025 году будет означать, что операторам хранения энергии понадобятся стабильные модели дохода. В результате увеличивается потребность в работе системы с максимальной производительностью, если это возможно.

Даже небольшой процент производительности может существенно повлиять на прибыльность. Таким образом, альтернативы литий-ионным батареям могут стать более популярными. В целом, еще неизвестно, какие далеко идущие последствия будет иметь приход администрации Трампа.