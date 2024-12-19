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Биткоин провалил уровень в $102 000 после снижения ставки ФРС
18 декабря Федеральная резервная система США (ФРС) понизила диапазон ключевой ставки на 25 б. п., до 4,25-4,5% годовых. Это третий подобный шаг подряд, начиная с сентября.

Федеральная резервная система 18 декабря объявила, что снижает ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов до диапазона от 4,25 до 4,50 процента. Ранее рынок предполагал, что вероятность того, что это произойдет, составляла почти 100 процентов.


Тем не менее, заседание центрального банка вызвало распродажу на рынках капитала. Основные фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq 100 за день упали на 2,95 и 3,60 процента соответственно.

Цена биткоина также резко скорректировалась. После того, как накануне BTC впервые торговался выше $108 000, утром 19 декабря цена актива упала примерно до $101 000.

Причина этого в том, что перспектива дальнейшего снижения процентных ставок туманна. Это связано с повышением прогноза инфляции и снижением процентных ставок, обещанным на предстоящий год.

Вероятность того, что в январе не будет дальнейшего снижения процентных ставок, значительно возросла в ответ на вчерашнее заседание центрального банка - с менее 80 до почти 90 процентов, согласно данным букмекерской платформы Polymarket.

В сентябре Федеральная резервная система США инициировала разворот процентных ставок, осуществив первое высокое повышение процентных ставок на 50 базисных пунктов, за которым последовало еще одно повышение на 25 базисных пунктов в ноябре и 18 декабря.

Ссентября уровень инфляции снова вырос – с 2,4 до 2,7 процента. Однако до сих пор рынки капитала не реагировали на сохраняющейся высокой уровень инфляции.

Ожидалось, что Федеральная резервная система уменьшит перспективы дальнейшего снижения процентных ставок. Однако по реакции рынка видно, что инвесторы ожидали более оптимистичного прогноза.

«Диаграмма рассеяния», публикуемая каждые три месяца Федеральной резервной системой, показывает, что центральные банки видят ключевую процентную ставку в следующем году в среднем в диапазоне от 3,75 до 4,00 процента – значительно выше, чем в сентябре.

Другими словами: в сентябре органы финансового надзора обещали четыре снижения процентных ставок в следующем году, теперь их осталось только два.

Глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл также заявил, что снижение процентной ставки, принятое на этом заседании, было непростым решением.

 Сегодня это был непростой момент, но мы решили, что это правильное решение.
 Джером Пауэлл

Федеральная резервная система также повысила прогнозы по инфляции. По данным финансовых экспертов, базовая инфляция частных потребительских расходов (PCE), как ожидается, составит 2,5 процента в конце следующего года, что значительно выше ранее ожидаемых 2,2 процента.

 Я думаю, что более медленные темпы снижения ставок отражают как более высокие данные по инфляции, которые мы получили в этом году, так и ожидания более высокой инфляции.
 Председатель ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции

Это подняло вопрос о том, почему центральный банк вообще должен снижать процентные ставки, если ожидается, что инфляция останется высокой, и в то же время экономика и рынок труда находятся более или менее на правильном пути.

Кроме того, глава центрального банка Джером Пауэлл на пресс-конференции выглядел встревоженным, что рынки, вероятно, также восприняли негативно.

Предполагается, что политика избранного президента США Дональда Трампа может еще больше подогреть инфляцию. Трамп пообещал снижение налогов и повышение тарифов.

На пресс-конференции Пауэлл признал, что некоторые руководители центральных банков начали оценивать возможное влияние политики Дональда Трампа на экономику и инфляцию. Он также отметил, что некоторые политики считают, что после выборов стало труднее оценивать будущие тенденции инфляции.

Сейчас на рынке, похоже, возникают опасения, что упорная инфляция может помешать дальнейшим планам центрального банка по снижению процентных ставок. Это может стать тормозящим фактором для рынков капитала.

Соответственно, рынок все больше учитывает тот факт, что в следующем году больше не будет снижения процентных ставок, и поэтому настроен еще более пессимистично, чем сам центральный банк.

Низкие процентные ставки, как правило, благоприятны для таких активов, как акции, золото и биткоин. С одной стороны, они делают ценные бумаги с фиксированной процентной ставкой, такие как государственные облигации, менее привлекательными. С другой стороны, они подпитывают кредитование со стороны банков, что создает новые деньги в системе бумажных денег.

Цена биткоина очень сильно коррелирует с мировой денежной массой. И если рыночные цены будут снижаться при росте денежной массы или повышении процентных ставок, это может оказать негативное влияние на цену биткоина.

События в денежно-кредитной политике, а также показатели инфляции, вероятно, будут иметь большое значение для рынка криптовалют. Тем не менее, похоже, что дальнейшее снижение процентных ставок неизбежно в 2025 году.

#сша #криптовалюты #биткоин
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