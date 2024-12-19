Сатья Наделла признает, что проиграл в противостоянии с Google. Но ИИ откроет новые возможности.

Несмотря на то, что Windows — самая популярная в мире операционная система для настольных компьютеров, больше всего денег на ней зарабатывает не Microsoft. Скорее, большую выгоду получает поисковый гигант Google. Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла заявил это в последнем интервью.

Сатья Наделла. Фото: REUTERS



Глава Microsoft подробно обсудил различные темы в выпуске подкаста BG2Pod с Брэдом Герстнером и Биллом Герли. Большая часть передачи была посвящена ИИ.

Наделла также сказал:

«Google зарабатывает на Windows больше денег, чем Microsoft».

Причиной этого является доминирование Google в веб-поиске. Согласно текущим данным сервиса Statcounter, компания доминирует на мировом рынке поисковых систем с долей 90 процентов.

А вот доля поисковика Microsoft Bing составляет чуть менее 4 процентов. Однако это «хорошая новость» для акционеров Microsoft. Microsoft настолько явно проиграла на рынке поисковых систем, что теперь может предпринять кардинальные меры для оптимизации Bing.

В прошлом Microsoft пыталась заключить сделку с Apple, чтобы сделать Bing поисковой системой по умолчанию на устройствах Apple. Наделла назвал это потенциальным «изменителем правил игры» и был готов платить за интеграцию поисковика до 15 миллиардов долларов в год.

Согласно предыдущим сообщениям, Apple не очень понравилось данное предложение. Примерно в середине года судебные документы показали, что исполнительный директор Apple Эдди Кью рассматривал такую возможность внутри компании.

«В мире нет денег, которые Microsoft могла бы предложить нам», — сказал Кью.

Microsoft могла бы предложить Apple всю компанию, пошутил тогда Кью. Однако Наделла считает быстрое развитие искусственного интеллекта возможным фактором изменением в поисковой сфере. Он приветствовал партнерство Apple с OpenAI, поскольку Microsoft также имеет прочные отношения с OpenAI.

Глава Microsoft подчеркнул, что Windows, как открытая система, предлагает инструменты искусственного интеллекта, такие как Google Gemini, OpenAI ChatGPT и Anthopic Claude, те же возможности, что и её собственный ИИ-инструмент Copilot.





