Вместо 8 дней астронавты задерживаются на МКС как минимум на 9 месяцев.

Американское космическое агентство НАСА вновь отложило возвращение двух американских астронавтов, которые пребывают на Международной космической станции (МКС). Астронавт Суни Уильямс и ее коллега Бутч Уилмор, которые находятся на борту МКС с июня, как ожидается, останутся там как минимум до конца марта, сообщило НАСА во вторник, 17 декабря. Это означает, что теперь их пребывание в космосе растянется на 9 месяцев вместо первоначально запланированных 8 дней.

Boeing Starliner. Фото: Boeing Space

Уилмор и Уильямс прибыли на МКС 6 июня на космической капсуле Starliner американской авиационной компании Boeing и должны были вернуться домой на той же капсуле через восемь дней. Это был первый пилотируемый полет космической капсулы, ввод которой в эксплуатацию откладывался на долгие годы из-за технических трудностей.

Однако при стыковке с МКС возникли проблемы с двигателями капсулы, необходимыми для точного маневрирования. Утечки гелия также были обнаружены перед взлетом и во время полета.

Затем космическое агентство США разрешило Starliner вернуться на Землю без экипажа. Двое астронавтов должны были вернуться на Землю на космической капсуле Dragon от SpaceX — но не раньше февраля 2025 года вместе с двумя астронавтами из миссии Crew 9, прибывшими на МКС в конце сентября.

Однако экипаж, который должен заменить членов миссии Crew 9, а также Уильямс и Уилмора, стартует не раньше марта 2025 года, и обе команды некоторое время останутся вместе на борту МКС, как объявило НАСА 17 декабря.

В отличие от Boeing, космическая компания SpaceX, основанная миллиардером Илоном Маском, с 2020 года успешно доставляет астронавтов на МКС и обратно.