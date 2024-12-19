Первые 10 спутников группировки Guowang уже запущены в космос.

Китай запустил первые 10 спутников новой масштабной сети «Guowang». Подобно Starlink от SpaceX, они должны предоставить доступ в интернет в отдаленных регионах.



Китай хотел запустить первые спутники в космос ещё год назад. В Поднебесной хотели создать конкуренцию Starlink, поскольку американская компания уже управляет тысячами спутников в космосе. И Guowang, и Starlink хотят запустить до 13 000 спутников на низкую околоземную орбиту (LEO).

Никаких дополнительных подробностей о технологии, лежащей в основе сети, не было озвучено. Спутники были разработаны Китайской академией космических технологий (CAST) для государственной Китайской корпорации аэрокосмической науки и технологий (CASC). Сеть предназначена для предоставления высокоскоростного интернета. Пока неясно, нужен ли для доступа в интернет наземный приемник, как в случае со Starlink.

Сеть Guowang находится под управлением государственной компании China SatNet. Однако о самих спутниках мало что известно. В анализе Марка Жюльена, директора Центра азиатских исследований Французского института международных отношений, говорится, что фирма отвечала за «проектирование, строительство и эксплуатацию» новой сети.

Жюльен отмечает, что секретность этой инициативы на самом деле «несовместима с целями проекта». Одна из этих целей — создать альтернативу Starlink для рынков, где сеть головной компании SpaceX недоступна: речь идёт о Китае и России.

Starlink используется военными

Также неясно, хочет ли Китай использовать сеть в военных целях. Starlink используется украинскими солдатами. Американские военные также тестируют использование сети SpaceX, пишет Ars Technica.

«Поэтому любая страна, оснащенная такой системой, будет иметь преимущество перед другими», - сказал Жюльен.

Чтобы вывести спутники в космос, Китаю необходимо значительно увеличить частоту запусков своих ракет. Чтобы конкурировать с SpaceX, может потребоваться ракета с многоразовыми компонентами.

Поскольку ракеты-носители Falcon 9 компании SpaceX могут использоваться многократно, в 2024 году уже было проведено 84 запуска спутников Starlink. В этом году Китай осуществил всего 64 запуска, не достигнув своей цели в 100 запусков.

У Китая есть время до 2032 года запустить половину из запланированных спутников, то есть 6496 аппаратов. Это следует из постановления Международного союза электросвязи (ITU), в котором группировка спутников была зарегистрирована в 2020 году.