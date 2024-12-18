Украинское оружие дальнего действия будет производиться при поддержке Швеции, однако перспективы такого сотрудничества вызывают вопросы.

Министерство обороны Швеции заявило о намерении финансово поддержать украинское производство ракет и беспилотников большой дальности. Это еще одна страна, направляющая финансовые ресурсы непосредственно в военную промышленность.

Украинский дальний реактивный беспилотник Peklo

Эту информацию предоставил министр обороны Швеции Пол Йонсон во время конференции в замке Карлберг. Он отметил, что по примеру Копенгагена Стокгольм также выделит финансовые ресурсы на поддержку украинской оружейной промышленности с упором на оружие большой дальности. На встрече также присутствовали представители шведской оружейной промышленности, Агентства оборонных исследований и оборонных закупок.

Финансовая поддержка Швеции поможет решить многие проблемы, связанные с нестабильными заказами и недостаточностью средств для развития производства в украинской промышленности. Однако возникает вопрос: о каких долгосрочных мерах идет речь? Ни одна из них не уточняется. Также неизвестно, какую военную технику будет производить Украина, ведь соответствующей инфраструктуры у страны практически нет.

Возможно, речь идёт о беспилотниках с реактивными двигателями, такие как «Паляниця» или недавно показанный Peklo с дальностью действия около 700 км. Помимо них существуют и другие беспилотные средства поражения с дальностью действия в несколько сотен километров.

Украинская противокорабельная ракета Р-360 «Нептун»

Украинская армия уже имеет противокорабельные ракеты Р-360 «Нептун», модифицированные для поражения наземных целей и увеличенной дальности. Ведется работа над баллистической ракетой «Сапсан» или конструкцией на базе ее решений.



