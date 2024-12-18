С июня 2023 года армией России было уничтожено/повреждено/захвачено пять танков AMX-10RC.

Объявив в январе 2023 года, что Франция поставит украинской армии «лёгкие танки» AMX-10RC, президент Макрон призвал другие страны сделать то же самое. Великобритания несколько дней спустя подтвердила передачу 14 танков Challenger 2.







Обещанные AMX-10RC – около пятнадцати – вскоре были доставлены в Киев, который передал их 37-й бригаде морской пехоты. Напомним, AMX-10RC — французский колёсный танк, часто классифицируемый также как тяжёлый бронеавтомобиль.





«Эти быстрые и современные машины оснащены мощными пушками», — заявил в апреле Алексей Резников, тогдашний министр обороны Украины.

Однако при использовании на передовой в качестве тяжелых танков первые боевые действия этих AMX-10RC оказались разочаровывающими. Один из них сразу был захвачен российской армией, судя по всему, на участке Великой Новосёлки. Он выставлялся как военный трофей в Парке Победы в Москве.

Украинские военные быстро поняли, что использование AMX-10RC нецелесообразно. В действительности, если его охарактеризовать как «лёгкий танк», то это, прежде всего, очень мобильная бронированная разведывательная машина, которая благодаря своей 105-мм пушке может использоваться, прежде всего, для сбора разведывательной информации, действовать на флангах противника или поддерживать маневр тяжелых танков. Но в качестве боевого танка такую машину рассматривать нельзя.

Считается, что скорость и маневренность AMX-10RC являются одними из его основных преимуществ. Экипаж может быстро добраться до своих позиций, выполнить поставленные задачи и безопасно отойти, прежде чем технику обнаружат.

Скорострельность зависит от конструкции: среднем один выстрел каждые шесть секунд. Он также эффективен для «быстрой нейтрализации больших групп наступающей пехоты», а его точность может быть дополнительно повышена благодаря использованию разведывательных дронов.

По данным сайта Oryx, на котором документально подтверждены доказанные потери, с июня 2023 года было уничтожено/повреждено/захвачено пять AMX-10RC. Таким образом, эффективность данных машин на фронте низкая.

Кстати, еще несколько AMX-10RC были доставлены в украинскую армию, в 155-ю механизированную бригаду. Однако как только техника прибыла на Украину, командира бригады полковника Дмитрия Рюмшина сменил полковник Тарас Максимов. Депутат местной Рады Марьяна Безуглая раскритиковала это решение в Telegram: