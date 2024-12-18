Новый комиссар Европейской комиссии по энергетике утверждает, что для достижения цели ЕС по сокращению выбросов должны использоваться все экологически чистые энергетические технологии, включая ядерную энергетику.

Европейский Союз в настоящее время обсуждает новую программу сокращения выбросов на 90% к 2040 году – и новые проекты в области возобновляемых источников энергии. Страны, которые имеют ядерную энергетику в своем энергетическом балансе или планируют ее использовать, опасаются, что ЕС может исключить ядерную энергетику из набора технологий, которые призваны способствовать сокращению выбросов. Такие страны, как Франция и Швеция, считают, что в приоритете должна быть энергетика с низким уровнем выбросов, а не просто возобновляемая энергия.

Комиссар по вопросам энергетики и жилищного строительства Дэн Йоргенсен

В понедельник, 16 декабря, состоялось первое заседание Энергетического совета Евросоюза, в ходе которого датчанин Дэн Йоргенсен приступил к своей новой должности комиссара по энергетике и жилищному хозяйству. После того, как в этом месяце ЕК озвучила цель использовать возобновляемые источники энергии к 2040 году, этот вопрос снова вызвал дискуссию в ЕС.

Министр энергетики Франции Аньес Паннье-Рюнаше заявила, что некоторые министры выразили опасения, что новая цель станет препятствием для развития атомной энергетики.

«Важнее ли иметь конкретную цель для возобновляемых источников энергии, где статистикой можно манипулировать, например, закрывая атомные электростанции? Или главная цель – производство экологически чистой энергии в Европе без ископаемого топлива?», – заявила министр энергетики Швеции Эбба Буш.

Германия и Австрия выступили против включения ядерной энергии в предыдущие проекты ЕС по возобновляемой энергетике. Их правительства подчеркнули обеспокоенность по поводу безопасности ядерной энергетики и указали на более низкую стоимость ветровой и солнечной энергии.

Дэн Йоргенсен считает, что «возобновляемые источники энергии станут краеугольным камнем энергетической политики в будущем. Но, по его словам, также нужна ядерная энергия и АЭС.

«Если мы хотим достичь цели по сокращению выбросов на 90% к 2040 году, то должны использовать все доступные инструменты», — добавил он.

Он подчеркнул, что возобновляемую и ядерную энергетику не следует объединять для достижения одной цели.





