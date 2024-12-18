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kosmos_news
Согласно наблюдениям телескопа Джеймса Уэбба, экзопланета Trappist-1b может иметь атмосферу
Космический телескоп Джеймса Уэбба наблюдал за планетной системой Trappist-1 в течение 290 часов — и сделал неожиданное открытие.

Семь экзопланет, похожих на Землю, вращаются вокруг звезды в системе Trappist-1, которая находится примерно в 40 световых годах от Земли. Однако данная звезда - это не небесное тело, сравнимое с Солнцем, а скорее маломассивный и слабый так называемый красный карлик.
Trappist-1b. Изображение: НАСА, ЕКА
Тем не менее, согласно предыдущим исследованиям, как минимум три планеты системы Trappist-1 (e, f и g) находятся в зоне обитаемости. Две самые внутренние экзопланеты Trappist-1 (b и C) также могут содержать обитаемые области из-за более низкого сияния их центральной звезды.

Теперь исследователи более внимательно присмотрелись к планетной системе, которая долгое время считалась многообещающим кандидатом на жизнь в космосе. Они наблюдали систему Trappist-1 с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба в общей сложности 290 часов. В центре внимания была экзопланета Trappist-1b.

Исследователи сделали неожиданное открытие, как сообщает портал Standard. Вопреки тому, что предполагалось ранее, самая внутренняя из экзопланет Trappist-1 могла иметь атмосферу, что, в свою очередь, улучшило бы условия для зарождения жизни.

Однако есть и другое объяснение данных, собранных прибором MIRI телескопа Джеймса Уэбба. Это объяснение основано на тепловом инфракрасном излучении планеты. Соответственно, поверхностная порода каменистой планеты, возраст которой несколько миллиардов лет, удивительно молода. Ее возраст составляет максимум 1000 лет.

Исследовательская группа под руководством Эльзы Дюкро из Комиссариата по атомной энергии в Париже пришла к выводу, что поверхность постоянно обновляется посредством таких процессов, как вулканизм или тектоника плит. Наличие плотной атмосферы, защищенной толстым слоем дымки и богатой углеродом, также могло бы объяснить собранные данные.

Но система Trappist-1 излучает сильную радиацию и звездные ветры, которые уже давно разрушили бы атмосферу за миллиарды лет существования планетной системы.

Однако для исследователей новая возможная интерпретация гораздо более интересна, особенно вероятность того, что экзопланета могла сохранить свою атмосферу в таких экстремальных условиях. В целом, исследование, опубликованное в журнале Nature Astronomy, также показывает, насколько сложно исследовать атмосферы экзопланет даже с помощью самых современных инструментов.

Между тем, еще в 2023 году исследовательская группа, анализировавшая Trappist-1b с помощью телескопа Джеймса Уэбба, обнаружила, что на его дневной стороне преобладает температура до 230 градусов по Цельсию. Никаких признаков «значительной атмосферы» не было выявлено.

#космос #астрономия #планеты #trappist
Источник: derstandard.de
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