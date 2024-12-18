Крах биткоина может привести к обвалу фондовых рынков по всему миру в 2025 году. О этом предупреждает инвестор Томас Петерффи, который называет крупнейшую криптовалюту «несбыточной мечтой».

С момента избрания Дональда Трампа президентом США цена биткоина резко выросла. Криптосообщество надеется на более благоприятную для BTC политику Трампа, например, за счет снижения нормативных препятствий.

Биткоин как угроза фондовым рынка

17 декабря биткоин снова достиг нового максимума, протестировав уровень в $108 000. Конечно, большинству сторонников криптовалюты очевидно, что такая ситуации, вероятно, не может продолжаться всегда. А потенциально сильная коррекция возможна в любое время.

Не говоря уже о так называемой криптозиме, которая, вероятно, может прийти на смену нынешнему бычьему тренду в 2025 году. Именно эту возможность обвала цен на криптовалюту, вероятно, имеет в виду генеральный директор Interactive Brokers Томас Петерффи, когда говорит, что падение биткоина может привести к краху фондовых рынков в ближайшие месяцы.

По словам Петерффи, так называемые маржинальные остатки «выросли очень и очень быстро» в последние месяцы, как пишет Business Insider. Речь идёт о деньгах, которые инвесторы занимают для покупки ценных бумаг, таких как акции, облигации или другие финансовые продукты.

Петерффи выявил особую тенденцию к принятию риска по фьючерсам на биткоин на Чикагской фондовой бирже. Хотя покупка фьючерсов на биткоин имеет смысл, когда рынки растут, коррекция может быстро разрушить эту стратегию.

Если курс упадет ниже определенного порога, инвесторам придется либо продать позиции (вероятно, с убытком), либо снова занять деньги. Если биткоин упадет на 30, 40 или 50 процентов в течение нескольких дней, что маловероятно, но не невозможно, многие компании и частные лица будут вынуждены объявить о банкротстве, предупреждает Петерффи.

В любом случае опасения не беспочвенны. По данным YCharts, в октябре 2024 года маржинальный долг достиг около $815 млрд, что является самым высоким уровнем с февраля 2022 года. Microstrategy, компания с крупнейшими биткоин-активами, недавно взяла в долг миллиарды долларов, чтобы купить больше BTC.

Поэтому Петерффи советует своим клиентам добавлять биткоин в свой портфель, но не инвестировать в криптовалюту более десяти процентов своих активов. Не исключено, что цена BTC всё же может продолжать расти.

По мнению Петерффи, биткоин — это, по сути, просто «фантом, не имеющий никакой ценности».

Между тем, Петерффи — не единственный обозреватель рынка, который призывает к осторожности, когда дело касается биткоина, и предупреждает о возможной резкой коррекции в 2025 году. Исследователь-стратег BCA Питер Березин описал биткоин как не что иное, как «ставку на технологические акции с использованием заемных средств».

По мнению Березина, цена биткоина может упасть до $45 000 в 2025 году. Однако другие аналитики предполагают, что после коррекции до 30 процентов летом 2025 года биткоин затем достигнет нового исторического максимума в $180 000.