Солнечная активность нарушила сигнал GPS, в результате чего сельскохозяйственная техника вышла из строя.

Чрезвычайно сильная солнечная буря не только вызывает северное сияние на Земле, но и стала причиной сбоя в работе спутников.







«Наши тракторы вели себя так, будто они одержимы демонами», — рассказал порталу Spaceweather фермер.

В ночь, когда солнечная буря обрушилась на Землю, он и его родственники сеяли поля в американском штате Миннесота. Они полагались на оборудование, управляемое по GPS. Однако навигационный сигнал был нарушен и больше не работал должным образом.

Несколько человек рассказали фермеру, что их тракторы тоже вышли из строя. Техника просто остановилась. Некоторые тракторы отклонялись от запланированного пути или лишь перемещались на метр вперед, а затем на метр назад.

В современном сельском хозяйстве используются устройства, способные особенно эффективно работать с помощью сигнала GPS. Это означает, что рассаду можно высаживать точными рядами, располагая их в земле на определенном расстоянии.

Компьютерная система точно помнит, где находятся растения. Эта информация используется во время сбора урожая, что упрощает весь процесс. По оценкам машиностроительной компании John Deere, по меньшей мере 80 процентов фермеров в США используют GPS в своей работе.

По оценкам, по крайней мере 50 процентов фермеров на Среднем Западе в значительной степени полагаются на сигнал GPS. Поэтому сильные солнечные бури представляют собой растущую проблему для сельского хозяйства.

В октябре также произошла мощная вспышка на Солнце, из-за которой сельскохозяйственная техника вышла из строя. И в Миннесоте, и в Индиане тракторы во время работы отклонились от заданной траектории. Техника «перемещалась» направо и налево, сообщает фермер. Позже машины полностью остановились, поэтому ему пришлось перезапускать системы.

Подобные события, вероятно, повторятся или даже усилятся в несколько раз в ближайшие два года. НАСА ожидает, что солнечная активность увеличится в 2025 и 2026 годах, прежде чем Солнце достигнет своего солнечного максимума. Причиной этого является солнечный цикл, который повторяется каждые 11 лет.





