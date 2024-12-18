Ротор одной из крупнейших ветряных турбин в мире был разрушен из-за воздействия экстремальных погодных условий.

Самая мощная ветряная турбина была установлена в Китае в августе. Ветряная турбина под названием MySE18.X-20MW является функциональным прототипом.

Фото: Mingyang Smart Energy

По данным энергетической компании Mingyang, ветряная турбина может производить до 20 МВт электроэнергии, в зависимости от длины используемых лопастей ротора. Это означает, что их диаметр составляет от 260 до 292 метров.

Объем энергии должен составлять 80 ГВтч в год. Ветряная турбина находилась в тестовой эксплуатации с летних месяцев. И вот несколько дней назад огромный ротор был повреждён.

Об этом свидетельствуют несколько фотографий, которые сейчас гуляют по социальным сетям:







В то же время распространяются фотографии, на которых изображена полностью разрушенная ветряная электростанция.

Компания Mingyang официально подтвердила, что лопасти ротора ветряной турбины были разрушены. В компании подчеркивают, что прототип в качестве испытания намеренно подвергли экстремальным условиям. Однако в ходе испытаний возникли «нештатные условия», означавшие превышение предела нагрузки на лопасти несущего винта. Это привело к повреждениям и поломкам.

По заявлению энергетической компании, такие инциденты не являются чем-то необычным при разработке новых технологий. Кроме того, система исправна и соответствует действующим нормам безопасности.

По словам Mingyang, ветряная турбина MySE18.X-20MW расположена в районе Лингао, на севере китайского острова Хайнань.

Многочисленные ветряные турбины были разрушены тайфуном «Яги», который в начале сентября прошел над Филиппинами, а затем над Хайнанем и Северным Вьетнамом, оставив после себя серьезные разрушения. Сильно пострадавшая ветряная электростанция расположена на юго-восточной стороне острова недалеко от города Венчан.

Сообщается, что MySE18.X-20MW пережила этот тайфун. Ветряная турбина сломалась в декабре. Однако никакой дополнительной информации по этому поводу энергетическая компания не предоставляет.





