В последние месяцы количество отключений электроэнергии в Иране увеличилось. Одной из причин этого называют незаконное использование мощностей для добычи биткоинов.

В последние месяцы в Иране произошло необычно большое количество отключений электроэнергии, что серьезно повлияло на население и экономику. Некоторые эксперты видят в этом связь с нелегальными объектами по добыче биткоинов.







Хотя майнинговая деятельность в Иране велась с 2015 года, только в 2019 году правительство официально признало майнинг отраслью и начало выдавать лицензии. Есть также признаки того, что некоторые майнинговые компании сотрудничают с иранской армией.

Для правительства лицензирование стало возможностью преобразовывать запасы нефти и газа страны в электроэнергию и продавать ее майнинговым компаниям. Но вместо того, чтобы использовать доходы для стабилизации и расширения электроэнергетической инфраструктуры, деньги перетекли в другие проекты или непосредственно на покупку добытых биткоинов. Иранские компании вынуждены продавать биткоины иранскому центральному банку. Затем цифровой актив используется для обхода санкций и, предположительно, для поддержки террористических организаций.

Однако из-за ветхости электроэнергетической инфраструктуры в Иране часто случаются отключения электроэнергии. По этой причине иранское правительство ограничивает деятельность лицензированных компаний по добыче биткоинов в пиковые периоды, которые платят немного более высокие цены, чем другие покупатели электроэнергии. Это решение призвано обеспечить энергоснабжение других отраслей промышленности и населения, а также стабилизировать сеть.

В то же время правительство субсидирует цены на электроэнергию, как ни одна другая страна. Власти хотят обеспечить бесплатным электричеством многих бедных людей и государственные учреждения, такие как мечети, школы и больницы. В конечном итоге это не только способствует расточительному и экономически необоснованному потреблению, но и создает условия для нелегальной добычи биткоинов в этих регионах. Соответствующие проекты становятся более привлекательными, но могут привести к дополнительной нагрузке или перегрузке энергосистемы.

Вот почему правительство уже несколько лет предлагает вознаграждение за сообщение о нелицензированных и незаконных майнинговых предприятиях. Вознаграждение составляет $725. С 2020 по 2023 год правительство конфисковало более 246 000 ASIC-майнеров, которые потребляли около 680 мегаватт (МВт) энергии в год. По оценкам, в Иране есть и другие нелегальные электростанции общей мощностью 1200 МВт.

Увеличение количества отключений электроэнергии показывает, что эти меры вряд ли будут иметь какой-либо эффект или что другие аспекты способствовали ухудшению ситуации. К ним относятся, например, продолжающаяся засуха, которая привела к сокращению производства электроэнергии на иранских гидроэлектростанциях, ограничение на экологически вредное сжигание мазута, побочного продукта нефтеперерабатывающих заводов, а также нынешний низкий уровень запасов природного газа Ирана.

В то время как коммерческие районы пострадали от отключений электроэнергии летом, с октября от перебоев в электроснабжении стали все чаще страдать и жилые районы. Особенно серьезными перебои с электричеством были в период, когда цена биткоина выросла с $67 000 до $100 000.

Сообщается, что правительство официально не связало отключения электроэнергии с ростом цены BTC, но регулярно поступают сообщения об обнаружении незаконных майнинговых ферм, которые, как утверждается, создают нагрузку на энергосистему. Для майнинга использовались такие объекты, как мечети или даже Тегеранская фондовая биржа.

Хотя почти ежедневно обнаруживается все больше частных объектов по добыче биткоинов, ситуация с электроэнергетической инфраструктурой Ирана становится все хуже. Еще до начала зимнего отопительного сезона в Иране президент Масуд Песешкян советует населению экономить энергию и носить теплую одежду.

Сочетание слабой электросети, субсидирования электроэнергии и лицензированного майнинга предполагает неэффективное управление инфраструктурой электроснабжения со стороны правительства. В конечном счете, основываясь на доказательствах участия иранской армии в процессе майнинга, вполне возможно, что правительство само занимается майнингом на конфискованных ASIC-майнеров, чтобы напрямую получить BTC, которые оно может использовать, например, для оплаты импорта.

В других странах майнинг уже используется для расширения и стабилизации инфраструктуры энергосистемы, продвижения возобновляемых источников энергии и использования излишков энергии. В Иране энергетическое использование добычи биткоинов, похоже, еще не реализовано в полной мере.

Скорее, страна, которая сильно обременена санкциями, в первую очередь использует криптовалюту как инклюзивную и устойчивую к цензуре платежную сеть, чтобы, среди прочего, иметь возможность вести международную торговлю.







