Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
В Европарламенте призвали государства-членов ЕС к созданию биткоин-резерва
Представляющая партию «Реконкиста» в Европарламенте Сара Кнафо призвала к созданию стратегического биткоин-резерва и снижению налогов для держателей криптовалют.

Сара Кнафо, член Европейского парламента, недавно высказалась в пользу создания государствами-членами ЕС биткоин-резерва.



 Пришло время сделать ставку на свободу. Настало время нашим государствам инвестировать в биткоин для создания национальных стратегических резервов.
 Сара Кнафо

Она также призвала Францию укрепить свою отечественную майнинговую индустрию, которая могла бы использовать мощности ядерной энергетики.

 Пришло время развивать майнинг. У нас, французов, есть на руках козырь – ядерная энергетика.
 Сара Кнафо

В своем выступлении в Европейском парламенте Кнафо также обратилась к французским политикам с призывом остановить план по введению более высоких налогов на держателей биткоинов и криптовалют.

 Давайте прекратим все больше и больше облагать налогом владельцев криптовалют. Именно их интеллект, их риски и их бессонные ночи создали их сбережения.
 Сара Кнафо

Выступление Сары Кнафо показывает, что биткоин медленно, но верно приходит в европейскую политику. С тех пор, как на президентских выборах в США победил Дональд Трамп, во многих странах, похоже, происходит переосмысление роли криптовалют.

Тот факт, что все больше и больше стран открывают доступ к биткоину, также, похоже, стал причиной обращения Сары Кнафо. Свою речь она начала с того, что центральноамериканская страна Сальвадор уже более трех лет полагается на биткоин и получила от него заметную выгоду.

Она также сослалась на обещание Дональда Трампа создать стратегический запас биткоинов.

 По другую сторону Атлантики президент Сальвадора три года назад решил инвестировать в криптовалюты средства своей страны. В то время его осудил МВФ. Сегодня стоимость BTC выросла на 100%: сотни миллионов долларов доступны для его народа, безопасности и суверенитета его страны. Весь мир сейчас готовится извлечь выгоду из этой децентрализованной финансовой революции. Дональд Трамп создаст стратегический резерв биткоинов для США. Джером Пауэлл, председатель Федеральной резервной системы США, сейчас говорит о цифровом золоте. А Евросоюз? Что делает Европейский Союз?
 Сара Кнафо

В своем выступлении политик, являющийся членом французской партии «Реконкиста», которую классифицируют как правую экстремистскую, раскритиковала не только растрату государственных денег, но и план Европейского центрального банка по запуску цифровой валюты центрального банка.

 Пришло время сказать «нет» тоталитарным искушениям Европейского центрального банка, который хочет ввести цифровой евро исключительно на своих условиях. Мы не хотим антиутопического мира, в котором европейский бюрократ может завтра запретить нам совершать определенные операции и даже удалить нас из банковской системы одним щелчком мыши только потому, что мы что-то говорим в социальных сетях или имеем мнение, которое им не нравится.
 Сара Кнафо

Партия «Реконкиста» получила 5,47 процента голосов на европейских выборах 2024 года. Сара Кнафо — одна из пяти представителей, которых «Реконкиста» делегировала в Европейский парламент. Четыре других политика были исключены из партии после выборов.

В предыдущие годы политики в основном сдержанно относились к заявлениям относительно цифровых активов, и когда эта тема выходила на политическую арену, криптовалюта обычно рассматривалась в негативном свете.

Недавно член Госдумы России предложил создать резерв биткоинов. Это произошло вскоре после того, как Владимир Путин подчеркнул на конференции, что никто не может запретить биткоин.

Несколькими неделями ранее польский политик и кандидат в президенты Славомир Ментцен пообещал, что будет выступать за создание национального биткоин-резерва и превратить страну в «криптовалютный рай».

Член Бундестага от СвДП Франк Шеффлер также публично прокомментировал биткоин несколько дней назад. На платформе X политик написал, что и немецкий Бундесбанк, и Европейский центральный банк должны включить биткоин в свои валютные резервы.

Несмотря на то, что в основном политики правого толка высказывались в пользу биткоина и против цифровых валют центральных банков, недавние события показывают, что изобретение Сатоши Накамото находится на пути к тому, чтобы стать все более актуальной темой в политическом дискурсе.

Из-за финансовой доступности, которую предлагает биткоин, эта тема на самом деле должна также волновать левых политиков. Только время покажет, в какой степени более широкий политический ландшафт признает преимущества биткоина.


#криптовалюты #биткоин #европа #цифровой евро
Источник: forklog.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новые испытания «Орешника» меняют будущее военных технологий
11
Изучаем предварительные данные всех видеокарт NVIDIA следующего поколения за месяц до начала продаж
8
Экс-конструктор КБ "Южное" Кочетков: Разработка "Орешника" началась в Днепре
15
Раскрыты уникальные детали атомного подводного ракетоносца «Тула»
+
В Китае небольшие экспериментальные дроны могут перенаправлять лазерные лучи с земли
2
Приложение NVIDIA App снижает производительность ПК в играх
+
Крейсер «Адмирал Нахимов» будет перехватывать цели за радиогоризонтом
1
В Китае выпущен светодиодный телевизор с технологией TCL QD-Mini LED и Fuxi AI по цене от ₽40 600
2
iPhone 17 может выглядеть как смартфон Google Pixel с горизонтально расположенными камерами
+
Разработана новая конструкция печатной платы, которая может увеличить рассеивание тепла в 55 раз
5
Фанаты GTA 5 считают, что Rockstar намекнула на возвращение Лестера в GTA 6
+
Xiaomi Civi 5 Pro получит чипсет Snapdragon 8s Extreme Edition и ультразвуковой датчик отпечатков
+
NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti получит 16 Гбайт видеопамяти, RTX 5060 — 8 Гбайт GDDR7
6
Опубликован список лучших процессорных кулеров 2024 года
2
Глобальные версии смартфона Xiaomi Mi 14 продолжают получать обновление HyperOS 2.0
1
США ограничат поставки Киеву ракет Javelin из-за неудовлетворительных результатов аудита
+
Свежая версия One UI 7 позволяет изменять частоту в играх и предлагает целый ряд улучшений
+
На Украине подтвердили потерю контроля над населённым пунктом Зеленовка
+
ZOTAC случайно раскрыла некоторые характеристики видеокарт Nvidia RTX 5000 Blackwell
1
Google открывает доступ к ИИ-блокноту NotebookLM для всех желающих
+

Популярные статьи

Почему у AMD Radeon никогда не было потенциала, а драйверы считаются одними из худших
118
О ненадежности Intel 13 и 14 поколений или почему из старой архитектуры уже ничего не выжать
73
Лучшие фильмы режиссера Фрэнсиса Форда Копполы (субъективное мнение)
6
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Декабрь)
10
Как продлить жизненный цикл старых видеокарт, и почему компромисс в виде DLSS и FSR неизбежен
2
Тактический контрнаступ ВСУ под Шевченково не удался и элитной украинской бригаде пришлось отступить
14
Об анонсе The Witcher 4, неправильной Цири и загнивающем "нижнем" интернете
42
Вавилон-Берлин - самый дорогой и высоко оцененный немецкий сериал
3
Советский 2С4 «Тюльпан» — самый мощный миномёт в истории, способный уничтожать укрепления и бункеры
2
Bombie - фишки и лайфхаки, чтобы быстрее продвигаться по уровням и получить жирный дроп
1

Сейчас обсуждают

aleximus777
09:57
Говорят, что здесь есть пару идиотенс с кучей аккаунтов и настолько скучной жизнью, что у них есть время такой фигней маяться. В итоге, чем больше здесь набираешь дизлайков, тем более вменяемый у тебя...
О ненадежности Intel 13 и 14 поколений или почему из старой архитектуры уже ничего не выжать
Иван Лопухов
09:50
Некоторые до сих пор умудряются в метро исход играть на gtx 1080 и нормально , увы это не я , у меня 9800gt на целый гиг
Все большее число игр начинают требовать GeForce RTX и не запускаются на GeForce GTX
Skyten
09:49
Смотрел пару лет назад, нормальный сериал, главное цепляет и запоминается, а не как многие, посмотрел - благополучно забыл, и через месяц не вспомнишь о чем там было повествование.
Вавилон-Берлин - самый дорогой и высоко оцененный немецкий сериал
Чато-----Бот
09:45
Принять такой закон, срочно! И назначить зелобублю главным и единственным контролёром его, закона, исполнения. Тогда зелобублю мы долго ещё не увидим.
Nintendo намерена реализовать более 15 миллионов консолей Switch 2
aleximus777
09:45
Все так, и тем не менее найти деграднутые процы не просто. Я уже давно предположил, что у людей, которые хоть немного шарят, деградация - вещь крайне редкая. Так что интел виноват больше перед гуманит...
О ненадежности Intel 13 и 14 поколений или почему из старой архитектуры уже ничего не выжать
Alex TOPMAN
09:33
Минусы и дизлайки мне без встречных аргументов воспринимаются исключительно как: "ни.уя не понял, но очень инте... несогласен, поэтому - минус/диз". ))))
Изучаем предварительные данные всех видеокарт NVIDIA следующего поколения за месяц до начала продаж
aleximus777
09:32
Там не то, чтобы мнется. На gamersNexus очень дорогим сканером многократно проверяли. Там при зажиме крышка сильно не плоская получается. У меня теропасты было с запасом, я не поленился сравнить. С ра...
О ненадежности Intel 13 и 14 поколений или почему из старой архитектуры уже ничего не выжать
666MAXIMUS999
09:32
Было/Стало, точно не перепутаны скриншоты..)) Было лучше, стало просто темнота кромешная.
Indiana Jones and The Great Circle получает поддержку видеокарт с объёмом памяти менее 8 ГБ
Febeol Imperial
09:31
Люблю запах зелёнокурточного бомбежа по утрам))
Почему у AMD Radeon никогда не было потенциала, а драйверы считаются одними из худших
gotreksson
09:29
И в чем же это выражается?!
В Калининградской области в 2025 году введут продуктовые карточки
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем