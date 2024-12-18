Представляющая партию «Реконкиста» в Европарламенте Сара Кнафо призвала к созданию стратегического биткоин-резерва и снижению налогов для держателей криптовалют.

Сара Кнафо, член Европейского парламента, недавно высказалась в пользу создания государствами-членами ЕС биткоин-резерва.





Пришло время сделать ставку на свободу. Настало время нашим государствам инвестировать в биткоин для создания национальных стратегических резервов.

Сара Кнафо

Она также призвала Францию укрепить свою отечественную майнинговую индустрию, которая могла бы использовать мощности ядерной энергетики.

Пришло время развивать майнинг. У нас, французов, есть на руках козырь – ядерная энергетика.

Сара Кнафо

В своем выступлении в Европейском парламенте Кнафо также обратилась к французским политикам с призывом остановить план по введению более высоких налогов на держателей биткоинов и криптовалют.

Давайте прекратим все больше и больше облагать налогом владельцев криптовалют. Именно их интеллект, их риски и их бессонные ночи создали их сбережения.

Сара Кнафо

Выступление Сары Кнафо показывает, что биткоин медленно, но верно приходит в европейскую политику. С тех пор, как на президентских выборах в США победил Дональд Трамп, во многих странах, похоже, происходит переосмысление роли криптовалют.

Тот факт, что все больше и больше стран открывают доступ к биткоину, также, похоже, стал причиной обращения Сары Кнафо. Свою речь она начала с того, что центральноамериканская страна Сальвадор уже более трех лет полагается на биткоин и получила от него заметную выгоду.

Она также сослалась на обещание Дональда Трампа создать стратегический запас биткоинов.

По другую сторону Атлантики президент Сальвадора три года назад решил инвестировать в криптовалюты средства своей страны. В то время его осудил МВФ. Сегодня стоимость BTC выросла на 100%: сотни миллионов долларов доступны для его народа, безопасности и суверенитета его страны. Весь мир сейчас готовится извлечь выгоду из этой децентрализованной финансовой революции. Дональд Трамп создаст стратегический резерв биткоинов для США. Джером Пауэлл, председатель Федеральной резервной системы США, сейчас говорит о цифровом золоте. А Евросоюз? Что делает Европейский Союз?

Сара Кнафо

В своем выступлении политик, являющийся членом французской партии «Реконкиста», которую классифицируют как правую экстремистскую, раскритиковала не только растрату государственных денег, но и план Европейского центрального банка по запуску цифровой валюты центрального банка.

Пришло время сказать «нет» тоталитарным искушениям Европейского центрального банка, который хочет ввести цифровой евро исключительно на своих условиях. Мы не хотим антиутопического мира, в котором европейский бюрократ может завтра запретить нам совершать определенные операции и даже удалить нас из банковской системы одним щелчком мыши только потому, что мы что-то говорим в социальных сетях или имеем мнение, которое им не нравится.

Сара Кнафо

Партия «Реконкиста» получила 5,47 процента голосов на европейских выборах 2024 года. Сара Кнафо — одна из пяти представителей, которых «Реконкиста» делегировала в Европейский парламент. Четыре других политика были исключены из партии после выборов.

В предыдущие годы политики в основном сдержанно относились к заявлениям относительно цифровых активов, и когда эта тема выходила на политическую арену, криптовалюта обычно рассматривалась в негативном свете.

Недавно член Госдумы России предложил создать резерв биткоинов. Это произошло вскоре после того, как Владимир Путин подчеркнул на конференции, что никто не может запретить биткоин.

Несколькими неделями ранее польский политик и кандидат в президенты Славомир Ментцен пообещал, что будет выступать за создание национального биткоин-резерва и превратить страну в «криптовалютный рай».

Член Бундестага от СвДП Франк Шеффлер также публично прокомментировал биткоин несколько дней назад. На платформе X политик написал, что и немецкий Бундесбанк, и Европейский центральный банк должны включить биткоин в свои валютные резервы.

Несмотря на то, что в основном политики правого толка высказывались в пользу биткоина и против цифровых валют центральных банков, недавние события показывают, что изобретение Сатоши Накамото находится на пути к тому, чтобы стать все более актуальной темой в политическом дискурсе.

Из-за финансовой доступности, которую предлагает биткоин, эта тема на самом деле должна также волновать левых политиков. Только время покажет, в какой степени более широкий политический ландшафт признает преимущества биткоина.





