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kosmos_news
Соучредитель OpenAI предсказывает появление суперинтеллекта и прогнозирует изменения в развитии ИИ
По словам сооснователя OpenAI Ильи Суцкевера, обычное обучение моделей ИИ скоро достигнет своего предела: для обучения ИИ закончились данные. Он предсказывает появление суперинтеллекта.

Соучредитель OpenAI Илья Суцкевер утверждает, что развитие искусственного интеллекта вскоре может фундаментально измениться. Как сообщает The Verge, недавно он выступил на конференции по нейронным системам обработки информации (NeurIPS) в Ванкувере.

Он сказал: 

«Мы достигли максимального объема данных для обучения ИИ и больше их не будет. Нам приходится иметь дело с теми данными, которые у нас есть. Существует только один источник — интернет». 

Хотя объем доступных данных часто кажется безграничным, обучение моделей ИИ, по-видимому, уже достигает своих пределов.

Илья Суцкевер стал соучредителем OpenAI в 2015 году и впоследствии работал там главным научным сотрудником. Однако в мае 2024 года он покинул компанию и основал собственную лабораторию ИИ Safe Superintelligence. С тех пор он в значительной степени отошёл от дел — еще одна причина, по которой его появление на конференции NeurIPS привлекло особое внимание.

Суцкевер объяснил, что имеющиеся данные подобны ископаемому топливу: потенциал для обучения моделей ИИ по-прежнему велик, но это все еще ограниченный ресурс. Отрасль находит все меньше и меньше новых данных, которые можно было бы использовать для обучения ИИ. Это в конечном итоге приведет к отходу от предыдущего способа обучения моделей.

Необходимо будет разработать модели, которые смогут достичь лучших результатов с меньшим количеством данных. 

Говоря о будущем моделей ИИ, он отметил: 

«Они будут понимать вещи на основе ограниченных данных».

Илья Суцкевер прогнозирует, что следующие поколения моделей ИИ будут все больше развиваться в направлении так называемых агентов. Речь идет об автономных системах, которые смогут самостоятельно выполнять задачи, принимать решения и взаимодействовать с ПО — и, по словам Суцкевера, они также будут обладать способностью логически мыслить. В отличие от существующего сегодня ИИ, который в основном сравнивает закономерности, будущие модели смогут решать проблемы шаг за шагом, напоминая человеческий мыслительный процесс. Речь идёт о так называемом суперинтеллекте.

После выступления Суцкевера разгорелась дискуссия. Участник мероприятия спросил, как исследования могут создать стимулы для того, чтобы ИИ развивался так, чтобы он мог пользоваться правами, аналогичными правам людей. Соучредитель OpenAI подчеркнул, что это глубокий вопрос, заслуживающий большего внимания. Однако он затруднился дать конкретный ответ.

Подумав немного, он сказал, что было бы хорошим исходом, если бы разработанный ИИ хотел только одного — а именно сосуществовать с людьми и иметь свои собственные права. И добавил:


«Я думаю, что все невероятно непредсказуемо. Я не решаюсь комментировать, но поощряю предположения».



#технологии #искусственный интеллект #суперинтеллект
Источник: theverge.com
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