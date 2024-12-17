Tesla, похоже, просчиталась со спросом на дорогие Cybertruck из серии Foundation. По имеющимся данным, в настоящее время автопроизводитель переоборудует множество электрокаров премиум-серии в обычные модели.

Видимо, Tesla просчиталась со спросом на Cybertruck. Как сообщает портал Electrek со ссылкой на внутренние источники, в настоящее время автопроизводитель планирует в дальнейшем удалить дополнительные функции автомобилей так называемой серии Foundation.

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Серия Foundation предназначалась для первых покупателей Cybertruck. Тогда Tesla увеличила закупочную цену на $20 000 и оснастила автомобили серии Foundation рядом дополнительных функций и пакетов аксессуаров.

Согласно отчету, модернизация также будет включать демонтаж некоторых элементов машины, чтобы превратить Cybertruck премиум-серии в обычные модели. Дело в том, что многие из более дорогих электромобилей остались не проданными. Кроме того, были снижены цены на лизинг, и предлагался Cybertruck со скидкой по реферальной программе.

Электрический пикап по-прежнему интересует покупателей, но список предварительных заказов — Tesla, вероятно, получила около миллиона заказов — похоже, уже обработан.

После того, как забронированные машины были распроданы, рынок Cybertruck в США, похоже, находится в стадии стагнации. По данным Electrek, на данный момент поставлено всего около 40 000–50 000 автомобилей. При этом, по данным автомобильной исследовательской компании Kelley Blue Book, Cybertruck был одним из самых популярных электромобилей в США в третьем квартале 2024 года. На старте продаж Cybertruck генеральный директор Илон Маск объявил о производстве 250 000 автомобилей к 2025 году.

По словам источника, знакомого с документами, полученными Electrek, Tesla теперь планирует переоборудовать более 800 Cybertruck для канадского рынка и отправить их в Канаду, где компания видит лучшие возможности продаж.