Илон Маск с состоянием в $455 млрд на сегодняшний день является самым богатым человеком. Только за 2024 год он разбогател на $226 млрд. Поэтому есть все основания полагать, что Маск станет триллионером в 2025 году.

Активы главы Tesla, SpaceX и X Илона Маска на данный момент составляют $455 млрд (по состоянию на 16 декабря 2024 года). Если бы состояние Маска увеличилось еще на $545 млрд до $1 000 млрд, он уже был бы не просто самым богатым человеком сегодня, но и первым триллионером.







Учитывая стремительный рост богатства Маска в 2024 году (плюс $226 млрд), достижение отметки в триллион, безусловно, кажется возможным. Журналист Брайан Ванг на сайте nextbigfuture.com дал свой прогноз на этот счёт.

В настоящее время около $180 млрд состояния Маска приходится на акции SpaceX и Tesla. Сообщается, что у мультимиллиардера есть еще $60 млрд в виде опционов. Кроме того, акции в других его компаниях Neuralink, xAI, X и Boring Company оцениваются в $30 млрд, а также имеется $10 млрд в виде других активов.

По словам Ванга, вполне возможно, что акции Tesla могут вырасти на 50 процентов в 2025 году, а стоимость акций SpaceX утроится. Тогда богатство Маска увеличится на $450 млрд. Маск получит еще $120 млрд, если xAI увеличит свою стоимость до $200 млрд, а платформа X увеличит свою стоимость до $100 млрд.

xAI в настоящее время привлекает деньги от инвесторов. Если раунд финансирования будет успешно завершен, ИИ-компания будет оценена в $55 млрд. Поскольку X владеет примерно 25 процентами акций xAI, ее стоимость вырастет до $25 млрд.

Общий ажиотаж вокруг технологии ИИ предполагает, что стоимость X и xAI значительно вырастет в 2025 году. С одной стороны, в центре внимания чат-бот с искусственным интеллектом Grok, который был выпущен в новой, более мощной версии в середине декабря 2024 года. Кроме того, запланированный запуск платежного сервиса, подобного Paypal, может увеличить ценность X.

Tesla и SpaceX, в свою очередь, могли бы получить большую выгоду от близости Маска к будущему президенту США Дональду Трампу. Ожидается, что космическая компания получит выгодные заказы, а регуляторные препятствия для Tesla будут устранены.

Удастся ли Маску стать триллионером – и если да, то к 2025 году – зависит от многих факторов. Соответственно, прогнозы могут быть ошибочными. Так еще в 2021 году эксперты не исключали, что Маск к 2024 году станет триллионером. В анализе компании Informa Connect Academy от сентября 2024 года говорилось, что это может произойти в 2027 году.