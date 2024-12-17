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Начинается бурение скважины для первой в Австрии глубокой геотермальной электростанции
С 2028 года 20 000 домов в Вене будут получать тепло из недр Земли.

Буровая вышка высотой 50 метров сейчас работает на окраине венского района Зеештадт. Установка пробурит землю на глубину более 3000 метров, что ознаменует начало строительства первой из семи запланированных глубинных геотермальных электростанций в Вене. Они предназначены для использования тепла недр земли для снабжения венских домохозяйств климатически нейтральным централизованным отоплением.
Фото: Wien Energie
Проект реализуется «Deep», совместным предприятием OMV и Wien Energie. Готовая система будет иметь мощность 20 мегаватт и сможет снабжать электроэнергией 20 000 домохозяйств. Всего планируется построить 7 электростанций, которые в совокупности будут производить 200 МВт электроэнергии и смогут снабжать теплом 200 000 домохозяйств.

Бурение необходимо для того, чтобы прояснить ряд вопросов. Месторождению горячего источника воды уже миллионы лет, и оно простирается на северо-востоке Вены на глубине от 2000 до 4000 метров.

Предыдущие сейсмические измерения и более 100 бурений предприятием OMV уже предоставили важную информацию о геологических условиях в этом регионе. Было обнаружено, что на поверхность можно закачивать большие количества термальной воды хорошего качества.

Глубина бурения должна достигать примерно 3400 метров. В этом районе на каждые 100 метров бурения температура повышается на 3 градуса по сравнению с поверхностью.

Первое бурение призвано точно определить, сколько воды реально можно закачать, какая у нее температура и какой химический состав.

«Это, конечно, термальная вода, а не питьевая. Вероятно, она содержит химикаты и газы», — объясняет в интервью Futurezone управляющий директор Wien Energie Карл Грубер. 

Знать точный состав важно, потому что построенная там производственная система должна быть экологически чистой.

Ответственные лица сомневаются, что после бурения будет обнаружено, что это место не подходит для геотермальной энергетической системы. Всегда есть определенный риск, но специалисты уверены, что выбрали правильное место. В конечном итоге в объект будет инвестировано 90 миллионов евро.

После первого бурения проводятся два так называемых эксплуатационных бурения. Это означает, что после бурения на глубину скважина раздваивается.

С одной стороны вода температурой около 100 градусов по Цельсию перекачивается вверх. Затем горячая вода проходит через теплообменник на поверхности.

Вода из системы централизованного теплоснабжения также протекает через него без смешивания двух потоков. Перекачиваемая термальная вода остается в замкнутом контуре.

«Очень горячая вода циркулирует с одной стороны, нагревая более холодную воду с другой стороны. Это приводит к непрерывному потоку тепла», — объясняет Грубер.


Геотермальная система. Фото: Wien Energie

Два потока воды разделены металлической конструкцией с высокой теплопроводностью, через которую происходит теплообмен. Поэтому перед началом строительства системы важно провести точный химический анализ термальной воды, поскольку только так можно оптимально подобрать теплообменник к ее составу.

Как только термальная вода отдает часть своего тепла отопительной системе, она подается обратно в землю. Чтобы остывшая вода не закачивалась обратно в систему, между точками забора и возврата существует расстояние 4000 метров. 

Это создает замкнутый цикл. Перекачиваемая вода не удаляется из земли и запасы горячей воды не исчерпываются.

Это первая глубокая геотермальная электростанция в Австрии. Она призвана способствовать достижению цели Вены стать климатически нейтральной к 2040 году. По словам члена правления OMV Берислава Гашо, ожидается, что система сэкономит 54 000 тонн CO2 по сравнению с производством тепла с использованием ископаемого топлива. Система будет генерировать климатически нейтральное тепло круглый год.

Кроме того, в сентябре Wien Energie объявила, что с 2025 года больше не будет использовать российский природный газ. 

«Таким образом, мы вносим вклад в надежность поставок тепла, а также в стабильность цен, поскольку мы становимся еще на шаг менее зависимыми от импорта газа», — говорит Карл Грубер в пресс-релизе. 

Планируется, что систему подключат к сети централизованного теплоснабжения в 2028 году.


#технологии #энергетика #отопление #геотермальная электростанция #wien energie
Источник: futurezone.at
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