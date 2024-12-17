У Китая есть опыт строительства огромных стен. С 1970-х годов создаётся так называемая «Зелёная стена», чтобы остановить образование пустыни.

Целью Великой Китайской стены было удержать враждебные народы от империи того времени. «Зелёная стена» Китая предназначена для защиты от образования пустынь. Чтобы остановить опустынивание северного Китая, страна с 1978 года реализует соответствующий крупный проект по озеленению.

Часть «Зелёной стены» в Сахаре. Фото: REUTERS

В рамках масштабного проекта лесовосстановления деревья, кустарники, поля и сельское хозяйство призваны предотвратить дальнейшее распространение китайских пустынь. Несколько дней назад Китай объявил через государственные СМИ, что длина «Зелёной стены» достигла 3046 километров.

На северо-западе страны большая часть пустыни Такла-Макан теперь окружена своего рода зелёным поясом. «Зелёная стена» также была создана на южной окраине пустыни Гоби, чтобы предотвратить опустынивание в густонаселенных районах вокруг Пекина, Сианя и Чжэнчжоу.

В Китае из-за опустынивания ежегодно более 3600 квадратных километров лугов превращаются в бесплодную землю. Лесовосстановление призвано обратить вспять или, по крайней мере, сдержать этот процесс. Вот почему некоторые эксперты рассматривают «Зелёную стену» как геоинженерию.

По данным китайского правительства, «Зелёная стена» уже показала свою эффективность. В настоящее время 26,8 процента территории занято пустыней. Сообщается, что в последние несколько десятилетий площадь пустынь составляла 27,2 процента.

Пустыня Такла-Макан и «Зелёная стена» в 2019 году

В зависимости от источника, в рамках проекта лесовосстановления, как сообщается, было создано от 300 000 до 500 000 квадратных километров леса или зеленых насаждений.

Как и многие геоинженерные меры, «Зелёная стена» вызывает споры. Есть опасения, что посадка деревьев лишит леса важных грунтовых вод и даже ухудшит ситуацию в долгосрочной перспективе. Также критикуют, что искусственные леса создают огромные монокультуры.





