Трамп назвал данное Украине разрешение бить по целям в России «ошибкой» и дал понять, что пересмотрит соответствующее решение Джо Байдена.

Избранный президент США Дональд Трамп назвал ошибкой согласие администрации Байдена на атаку российской территории с использованием американских ракетных систем.





«Я не думаю, что администрации Байдена следовало допустить запуск ракет на 200 миль по России, особенно за несколько недель до смены президента. Почему они сделали это, не спросив меня? Я бы не стал этого делать. Я думаю, что это была большая ошибка», — сказал Трамп во время пресс-конференции во Флориде.

Момент стрельбы 227-мм ракетой из пусковой установки HIMARS

Будущий президент США также указал, что президент Украины должен быть готов заключить мирное соглашение, даже ценой территориальной уступки России.

«Зеленский должен быть готов прийти к соглашению. Слишком много людей умирает, это нужно остановить», — объявил Трамп.

Администрация Джо Байдена дала согласие на атаки с использованием американского оружия, в том числе ракетами GMLRS систем HIMARS/MLRS и ATACMS в середине ноября. Украинцы воспользовались этой возможностью несколько раз. Сразу после американцев свое согласие дали британцы и французы и передали Украине крылатые ракеты Storm Shadow/SCALP.

«Это безумие. Я совершенно не одобряю ракетный огонь, достигающий глубины России на сотни миль», — еще в ноябре заявил избранный президент Дональд Трамп.

Члены ближайшего окружения Трампа ранее раскритиковали решение уходящей администрации Джо Байдена ослабить ограничения на такие атаки.

Весной Байден дал разрешение использовать американское оружие для нанесения ударов по приграничным районам, но это разрешение не включало использование ATACMS и других ракет большей дальности. Глава Пентагона Ллойд Остин тогда утверждал, что снятие ограничений мало что изменит, поскольку у Украины есть собственное оружие с аналогичной и большей дальностью действия.

Хотя во время предвыборной кампании Трамп утверждал, что сможет добиться мира за 24 часа, в интервью еженедельнику он заявил, что это сложно.

«Ближний Восток — это проблема, которую легче решить, чем то, что происходит с Россией и Украиной», — сказал он.

На вопрос, сократит ли он помощь Украине, Трамп ответил: