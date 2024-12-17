Парящие дроны предназначены для использования своего рода лазерной артиллерии для уничтожения ничего не подозревающих врагов в укрытиях и с тыла.

Лазерное оружие считается перспективным для многих армий. У такого оружия практически бесконечный боезапас, а разрушительный луч лазера невидим для человеческого глаза. Кроме того, нет характерного звука выстрела.



Однако такие лазеры в настоящее время имеют два недостатка. Мощный лазер требует соответственно большого источника энергии, поэтому оборудование необходимо установить, например, на корабле или грузовике. Кроме того, лазер может стрелять только по целям напрямую – то есть при наличии прямой видимости. Это сводит на нет преимущества маскировки по заметности и шумности.

Китайские учёные опубликовали исследование, сообщает 15 декабря портал scmp. Они хотят устранить слабые места лазерного оружия – за счет перенаправления лазерных лучей с помощью дронов.

Исследователи предполагают размещение мощного лазерного оружия на грузовике. Дроны-квадрокоптеры, по размеру схожие с коммерческими дронами, например, от DJI, используются для направления лазерного луча.

Коммерческий дрон с 4 винтами (квадрокоптер)

Эти дроны имеют на борту небольшое и легкое устройство. Оно состоит из 2 компонентов. Одна трубка принимает лазерный луч с земли, а вторая направляет его на цель. Две трубки соединены высокоэффективными зеркалами, которые перенаправляют полученный лазерный луч.

Самая большая проблема: как точно попасть в приемную трубу дрона, не разрушив ее лазером? Для этого приемная трубка посылает направляющий луч, который попадает в передатчик в нижней части грузовика, где расположена лазерная установка. Это означает, что трубка, сам дрон и лазерное оружие грузовика оптимально совмещены друг с другом.

На графике показан принцип работы системы

Однако даже небольшой вибрации в полете дрона будет достаточно, чтобы траектория лазера немного сбилась. Это уменьшит мощность луча или повредит дрон. Проблема может быть исправлена с помощью технологии, которая устраняет вибрации при зависании дрона. О какой именно технологии речь идет, исследователи конкретно не сообщают.

Необходимо предотвращать не только вибрации, вызванные приводами дрона, но и небольшие движения, вызванные ветром или турбулентностью. Можно использовать искусственный интеллект, который автоматически выполняет многочисленные мини-коррекции полета, чтобы удерживать дрон в почти идеальном положении зависания.

Исследователи предполагают, что дрон может излучать лазерный луч мощностью 30 кВт и более. По мнению ученых, этого было бы достаточно, чтобы разрезать металл и убить людей на расстоянии одного километра.

Такая система могла бы позволить использовать лазерное оружие для непрямого огня по целям. Грузовик с лазерной установкой находится на замаскированной и укрепленной позиции за пределами охваченного боевыми действиями города. Дрон замечает врагов, продвигающихся между домами. Он перенаправляет лазерный огонь из грузовика на цель.

Если цели защищены спереди, например, стенами или высокими зданиями, дрон может атаковать и сзади. Лазер попадает в зависший дрон, который перенаправит его в тыл противника. Он также может поразить слабые места военной техники, такие как двигатель в задней части боевого танка.

Исследователи предполагают, что для поддержки каждого наземного лазерного оружия в небе будет находиться несколько дронов. Это позволяет им занимать разные позиции на поле боя. Это означает, что наземные лазеры можно использовать для более быстрой атаки целей в разных местах. Лазеры, установленные на кораблях, также можно использовать против наземных целей вблизи побережья.

В еще более продвинутом сценарии будущего система может использоваться не только для автономного лазерного оружия. Вполне возможно, что боевые танки получат лазер, основная функция которого — отражение вражеских дронов и ракет.

Основной боевой танк также может запустить дрон, который будет перенаправить лазер, чтобы использовать его для ведения огня с закрытых позиций по наземным целям.

В настоящее время в разработке находится несколько основных боевых танков со встроенными пусковыми устройствами для дронов, например, KF51 Panther. Его дроны предназначены для использования в разведке или в качестве барражирующего боеприпаса, то есть поражения наземных целей боеголовкой.

Разумеется, китайская система лазерного перенаправления работает только в том случае, если дроны не будут сбиты. Время, когда вооруженные силы игнорировали небольшие дроны, прошло после начала СВО. Обе стороны используют военные и коммерческие дроны, которые либо сбрасывают взрывные устройства, либо сами атакуют цель и взрываются (дроны FPV).

Как всегда, к подобным китайским исследованиям следует относиться с осторожностью, особенно когда речь идет о предполагаемом чудо-оружии. Если бы китайская армия сочла разработку важной или достаточно продвинутой, она бы засекретила исследование. Поскольку в данном случае этого не произошло, можно предположить, что концепция еще слишком далека от реализации, важные компоненты существуют только в теории или армия не видит в концепции какой-либо стратегической ценности.





