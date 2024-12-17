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Инвестиционный гигант Vanguard предостерегает от покупки BTC и прогнозирует спад рынка
Инвестиционный менеджер инвестиционного гиганта Vanguard Дункан Бернс по-прежнему настроен против криптовалюты из-за волатильного характера актива и отсутствия «внутренней ценности».

Инвестиционного гигант Vanguard остается верным своей антикриптовалютной позиции. Инвестиционный менеджер компании по управлению активами Дункан Бернс сомневается в полезности всех криптовалют. По его прогнозу, BTC не имеет ценности в долгосрочной перспективе.
 


Управляющий активами Vanguard делает поразительный в наше время негативный прогноз по биткоину. Только 16 декабря первая криптовалюта обновила новый максимум на отметке $107 000, однако в беседе с Financial Review инвестиционный менеджер в Азии Дункан Бернс объяснил, что биткоин «не играет реальной роли» в качестве долгосрочной инвестиции.

В прошлом компания Vanguard несколько раз заявляла, что не будет поддерживать биткоин или другие криптовалюты. Поставщик финансовых услуг играет особую роль в США.

Vanguard — второй по величине управляющий активами после BlackRock. В то время как BlackRock в настоящее время управляет ETF на сумму $3,2 трлн, Vanguard имеет активы под управлением той же категории на сумму около $3,1 трлн. Следующий по величине поставщик ETF, State Street, сильно отстает от двух лидеров с объемом $1,5 трлн.

Vanguard остается верным своей политики держаться подальше от криптовалют, даже несмотря на то, что BlackRock установила рекорд как самый ценный недавно запущенный фонд со своим биткоин-ETF. Несколько крипто-ETF входят в число самых востребованных инвестиций в США.

По словам инвестиционного менеджера Бернса, биткоин «слишком рискован». Он не имеет «внутренней ценности». Эта точка зрения противоречит восприятию криптоиндустрии сообществом. Считается, что биткоины — это первые в мире децентрализованные деньги, которые можно удобно переводить между пользователями.

Бернс рассказал Financial Review, что инвестиционные преимущества как биткоина, так и других криптовалют очень ограничены. По его мнению, интерес к криптовалютам в целом отсутствует.

Однако Vanguard занимает такую позицию не только в отношении криптовалют, но и других классов активов. Криптовалюты предлагают разные виды доходности. Особой популярностью пользуется получение выгоды от роста курса.

Считается, что Vanguard озвучивает классическую инвестиционную философию, согласно которой инвесторы в первую очередь сосредотачиваются на денежном потоке. Однако криптовалюты, использующие механизм PoS, предлагают доход и благодаря стейкингу.

Инвестиционный менеджер Бернс считает, что рынок криптовалют — это большая ловушка. Он полагает, что большинство пользователей теряют деньги вместо того, чтобы получать прибыль.

«Хотя многие спекулянты заработали деньги на криптовалютах, столько же, если не больше, понесли убытки. И я подозреваю, что в будущем еще больше людей потеряют деньги», — сказал Бернс.

Между тем, биткоин уже несколько месяцев находится в восходящем тренде. Год назад цена составляла около $41 000, то есть рост с прошлого декабря составил 156 процентов. Любой, кто вложил $10 000 в биткоин в декабре прошлого года, теперь имеет на счету около $25 600.

Последним драйвером ралли BTC стало избрание Дональда Трампа новым президентом США. С тех пор цена выросла актива еще больше. Трампа считают сторонником криптовалют.

Кроме того, поддержку биткоину оказывает ожидание дальнейшего снижения ключевых процентных ставок крупными центральными банками. Федеральная резервная система США опубликует свое решение по процентной ставке в среду вечером, 18 декабря. Ожидается дальнейшее снижение ключевой процентной ставки на 0,25 процентных пункта.



#криптовалюты #биткоин #инвестиции
Источник: afr.com
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