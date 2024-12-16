Мышь Magic Mouse от Apple, впервые представленная в 2009 году, спустя 15 лет по-прежнему выглядит практически так же, как и в момент ее запуска. Но дизайн может скоро измениться.

Мышь Magic Mouse от калифорнийского производителя программного и аппаратного обеспечения Apple с момента выпуска и до сих пор осталась более или менее неизменной по дизайну. Apple лишь заменила ранее требовавшиеся батарейки типа АА на встроенные.

Мышь элегантна, но непрактична для повседневной работы. Apple вскоре может улучшить устройство. Изображение: Apple

Порт для зарядки этой же батареи также встроен, однако он расположен на нижней части устройства, поэтому мышь нельзя использовать во время зарядки. В общем, у Magic Mouse мало что изменилось за 15 лет.

Как сообщает журналист Bloomberg Марк Гурман в своем последнем информационном бюллетене Power On, наконец-то что-то может измениться в дизайне устройства. Журналист предполагает, что может пройти еще год или полтора, прежде чем обновленный продукт выйдет на рынок.

По крайней мере, Apple, как сообщается, уже начала работу над прототипами более современной версии Magic Mouse. По словам Гурмана, производитель хочет «создать что-то более актуальное и в то же время исправить недостатки» — включая проблему с портом зарядки.

У Гурмана также есть немного больше информации о якобы планируемом новом Airtag. Он должен появиться уже в 2025 году. Он должен быть оснащен более мощным чипом и иметь более защищенную от несанкционированного доступа конструкцию.

Гурман сообщает, что новый трекер будет иметь «новый сверхширокополосный чип, аналогичный чипу, представленному в iPhone 15». Это решение может утроить диапазон обнаружения трекера.