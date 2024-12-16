В течение многих лет высказывались предположения о существовании неизвестной дополнительной планеты в нашей Солнечной системе. Теперь появились новые данные о девятой планете.

После того, как в 2006 году Плутон был признан карликовой планетой, в нашей Солнечной системе осталось восемь планет. Однако астрономы подозревают, что за Нептуном есть еще одна планета, которая еще не открыта - девятая планета или, как её называют в научных кругах, Планета 9. Девятая планета — гипотетическая планета во внешней области Солнечной системы.

За пределами Нептуна может вращаться девятая планета. Источник: НАСА

В настоящее время исследования предполагают, что загадочная планета может быть суперземлей или мининептуном, которая имеет около пяти земных масс и вращается вокруг Солнца на расстоянии 400 астрономических единиц.

Астрономическая единица (а.е) соответствует расстоянию от Земли до Солнца. Будучи самой удаленной планетой нашей Солнечной системы, Нептун находится на расстоянии около 30 а.е. от Солнца.

До сих пор не найдена девятая планета, предположительно находящаяся за Нептуном. Но теперь появились новые данные, согласно которым её существование весьма вероятно.

Исследовательская группа из Принстонского университета проанализировала орбиты 51 транснептунового объекта (ТНО) в поясе Койпера, которые не удалось ранее объяснить, как пишет издание Standard. Более того, орбиты некоторых наблюдаемых объектов, похоже, не менялись в течение миллиардов лет, несмотря на их близость к Нептуну.

По мнению команды Амира Сираджа, это предполагает наличие пока неизвестной девятой планеты. Соответствующее исследование вскоре будет напечатано в Astrophysical Journal.

Девятая планета в форме суперземли или мининептуна, безусловно, помогла бы закрыть пробел в архитектуре нашей Солнечной системы. Эти два типа планет можно найти во многих других звездных системах.

Новые данные не являются реальным доказательством существования Планеты 9. Однако её существование может быть подтверждено в ближайшие один-два года. Обсерватория имени Веры Рубин в Чили планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году.

Исследователи надеются, что изображения обсерватории предоставят доказательства существования Планеты 9 – или столько новых данных, что теория наличия девятой планеты в нашей Солнечной системе станет неопровержимой.