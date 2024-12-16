Грузовик планируют испытать в 2025 году. Австрийские исследователи также работают над вопросом, как лучше прогнозировать старение аккумуляторов электромобилей.

После обновления программного обеспечения запас хода автомобиля может стать заметно больше. Большинство водителей, независимо от того, ездят ли они на электромобилях или на авто с двигателем внутреннего сгорания, были бы этому рады.

Благодаря интеллектуальным алгоритмам грузовики будут экономить топливо. Фото: TU Wien

Кристоф Хаметнер из Венского технического университета разрабатывает соответствующий алгоритм в «Лаборатории Кристиана Доплера для инновационного управления и мониторинга систем привода». Однако он и его команда сосредоточены не на электромобилях или двигателях внутреннего сгорания, а на гибридных транспортных средствах на топливных элементах и батареях.

Под интеллектуальном алгоритмом понимают практичные альтернативные методы решения различных сложных инженерных задач.

Кристоф Хаметнер из Венского технического университета. Фото: TU Wien

Эти автомобили заправляются водородом, который преобразуется в электричество с помощью топливного элемента. Это электричество либо приводит в движение электродвигатель напрямую, либо временно сохраняется в аккумуляторе.

Преимущество аккумулятора в следующем: топливный элемент может работать непрерывно и, следовательно, эффективно, при этом аккумулятор покрывает пики мощности во время движения. Кроме того, время заправки аналогично времени заправки авто с двигателем внутреннего сгорания, поэтому нет необходимости беспокоиться о запасе хода.

«В нашей лаборатории мы сосредоточились на трех основных темах: виртуальные датчики, модели старения батарей и топливных элементов, а также алгоритмы прогнозирования в технологиях управления», — говорит Хаметнер в интервью порталу Futurezone.

Так называемые виртуальные датчики необходимы для батарей и топливных элементов, потому что нельзя «видеть» их содержимое. Вместо этого измеряются такие значения, как температура, напряжение и ток, чтобы определить состояние батареи. Эта технология уже очень хорошо работала с батареями, «но с топливным элементом сложность значительно выше»: наблюдаются локальные явления старения, и обычно невозможно провести столько измерений.

Еще одним направлением деятельности лабораторий было прогнозирование того, как батареи и топливные элементы могут работать вместе максимально эффективно.

Учитываются данные о маршруте, погоде и пробках. Например, профиль высоты маршрута оказывает большое влияние на дальность передвижения. При движении в гору требуется не только больше мощности, но и рекуперация, соответственно, выше при спуске.

В демонстрационном автомобиле компании AVL List, занимающейся технологиями мобильности, корпоративного партнера лаборатории университета, эти прогнозы и соответствующие корректировки позволили сэкономить от 5 до 6 процентов водорода на каждом маршруте.

«Это очень хорошее соотношение цены и качества, больше, чем мы надеялись», — говорит Хаметнер.



Автомобиль от компании AVL, занимающейся технологиями мобильности. Фото: TU Wien

Однако гибридные автомобили на топливных элементах особенно эффективны при перевозке грузов и людей, поскольку эта технология обещает большую дальность хода, быструю дозаправку и отсутствие выбросов CO 2 при использовании водорода, полученного с использованием возобновляемых источников энергии. В ходе компьютерного моделирования было достигнуто улучшение эффективности на 3–5 процентов.

В следующем году алгоритм оптимизации из лаборатории будет протестирован на 40-тонном грузовике. Имея все данные, можно было бы лучше прогнозировать процессы старения аккумуляторов электромобилей и соответствующим образом реагировать.

Однако, по словам экспертов, водитель и его стиль вождения оказывают наибольшее влияние на эффективность и, следовательно, на запас хода, расход топлива и состояние аккумулятора.



