Ожидается, что китайская V-образная двойная ветряная турбина OceanX будет ежегодно снабжать электроэнергией 30 000 домохозяйств.

OceanX — один из самых необычных ветроэнергетических проектов. Не только потому, что это плавучая платформа, но и потому, что на ней объединены две ветряные турбины.

OceanX. Фото: Mingyang

В целом система имеет V-образный вид с двумя роторами. Каждый ротор имеет турбину мощностью 8,3 мегаватт, что дает OceanX общую мощность 16,6 МВт.

OceanX. Фото: Mingyang

Это делает систему на данный момент самой мощной плавучей ветряной электростанцией в мире. Как сообщил на LinkedIn производитель Mingyang, она уже начала работать.

OceanX. Фото: Mingyang

Высота объекта 219 метров, ширина 369 метров. Платформа имеет водоизмещение 15 000 тонн.

Два ротора вращаются в противоположных направлениях. По словам Mingyang, это приведет к тому, что производство энергии будет на 4,29 процента выше, чем если бы роторы вращались в одном и том же направлении.

OceanX. Фото: Mingyang

Годовая мощность оценивается в 54 гигаватт-часа. По словам Mingyang, этого достаточно, чтобы обеспечить электроэнергией 30 000 китайских домохозяйств.

OceanX. Фото: Mingyang

Платформа OceanX прикреплена к морскому дну примерно в 70 км от побережья Китая. Она прибыла туда в августе после завершения строительства в июле.

OceanX. Фото: Mingyang

Хотя система выглядит немного хрупкой из-за своей V-образной формы, сообщается, что она устойчива к тайфунам, ветру и волнам со всех направлений. Система также может работать автономно. Она имеет свою собственную энергетическую систему. Следовательно, для запуска OceanX не требуется корабля.







