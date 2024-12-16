Впервые гиперзвуковая ракета была запущена с мобильного пускового комплекса Dark Eagle.

Согласно заявлению Министерства обороны США, армия США совместно с ВМС США успешно запустила гиперзвуковую ракету с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. По данным местных СМИ, об испытании заранее не объявлялось, было лишь введено закрытие воздушного пространства.

Пусковая установка Dark Eagle. Фото: Армия США

К пресс-релизу была опубликована лишь фотография.

Американская гиперзвуковая система Dark Eagle. Фото: Министерство обороны США

Во время испытаний в воздухе находились различные самолеты поддержки, в том числе NASA WB-57F и Navy NP-3D. Также были задействованы два самолета Gulfstream Агентства противоракетной обороны. Все они наблюдали за запуском и собирали данные. Использование этих самолетов распространено в гиперзвуковых испытаниях, пишет портал The War Zone.

Это испытание было примечательно тем, что это было первое успешное тестирование пусковой системы Dark Eagle на базе грузовика. Это важная веха для проекта, у которого в прошлом были проблемы с пусковой установкой, приводившие к многочисленным задержкам реализацию проекта.

Возможность запускать гиперзвуковые планеры с мобильной системы имеет ряд преимуществ. Мобильный транспортер Erector Launcher (TEL) можно легко перемещать в разные места на грузовике. Это увеличивает тактическую гибкость и затрудняет противнику прогнозирование положения ракет или наведение на них цели.

Кроме того, это решение также расширяет возможности атак, поскольку дальность действия ракет можно использовать более эффективно. При правильном размещении мобильные пусковые системы позволяют атаковать цели, находящиеся далеко или в труднодоступных местах. Мобильная система запуска также дешевле, поскольку не требует обширной инфраструктуры и может быть интегрирована в существующие логистические системы.

«Это испытание представляет собой важную веху в разработке одной из наших самых современных систем вооружения», — заявил глава ВМС Карлос Дель Торо.

Военные также хотят интегрировать гиперзвуковые ракеты в пусковые системы кораблей и подводных лодок. Об этом только недавно было объявлено. USS Zumwalt, головной корабль одноименного класса, был переоборудован для применения гиперзвуковых ракет.

Гиперзвуковая ракета системы Dark Eagle, также известная как «Гиперзвуковое оружие большой дальности» (LRHW), состоит из двух основных компонентов: двухступенчатого ракетного ускорителя и гиперзвукового планера без активной двигательной установки.