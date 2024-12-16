На фоне участившихся сообщений о неопознанных беспилотниках, которые замечали в последние месяцы в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут, избранный президент США Дональд Трамп призвал сбивать такие дроны.

В течение последних нескольких дней в небе на восточном побережье США были замечены неопознанные дроны, последний — 15 декабря. Это привело к бесчисленным сообщениям, теориям заговора и жарким дискуссиям. Заявление сделал и избранный президент США Дональд Трамп.





«Наблюдаются таинственные дроны по всей стране. Может ли это действительно произойти без ведома нашего правительства? Я не верю в это. Немедленно сообщите об этих инцидентах общественности. В противном случае они будут сбиты!», — написал Трамп на платформе Truth Social, соучредителем которой он является.

Губернатор Нью-Йорка была более сдержанной.

«Мы знаем, что жители Нью-Йорка заметили дроны в воздухе на этой неделе, и мы расследуем эти случаи», — сказала Кэти Хоукул.

По её словам, в настоящее время нет никаких доказательств того, что эти дроны представляют угрозу общественной или национальной безопасности.

По последним сообщениям СМИ, загадочные объекты начали появляться в ноябре над штатом Нью-Джерси: вблизи военного объекта был замечен беспилотный летающий объект. Впоследствии стало известно о новых аналогичных случаях.

Видео загадочных ярких огней в небе быстро распространяются в социальных сетях, вызывая различные версии и спекуляции. Теории возникновения таких объектов варьируются от шпионажа до секретных военных учений и даже прибытия инопланетян.

Однако среди множества предполагаемых ложных наблюдений был ряд случаев, когда люди утверждали, что видели настоящие дроны размером с автомобиль. Бывший губернатор штата Мэриленд Ларри Хоган также написал на платформе X, что видел десятки больших дронов в небе над своей резиденцией в Дэвидсонвилле, штат Мэриленд. Властям необходимо провести расследование, чтобы прояснить ситуацию, заявил политик.

Правительство нынешнего президента Джо Байдена обеспокоено ситуацией, но подчеркнуло, что пока нет никаких признаков того, что к инцидентам причастны иностранные державы или что национальная безопасность Соединенных Штатов находится под угрозой. Случаи пока не подтверждены федеральными властями.

Министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас пришёл на канал на CNN, чтобы успокоить общественность.

«Нам не известно о какой-либо угрозе или преступной деятельности», — сказал он.

Часто случается, что «люди, которые думают, что видят дроны, на самом деле видят маленькие самолеты». Люди также просто могли купить обычный дрон и запустить его в небо, заключил министр.