Система стоимостью 2950 долларов должна быстро окупиться.

У компании DartSolar есть интересная идея о том, как можно оснастить электромобили фотоэлектрическими батареями. Вместо того, чтобы полагаться на экспериментальные технологии или проектировать целый автомобиль, работающий на солнечной энергии, калифорнийская компания интегрирует проверенные технологии в новую форму.

Фото: DartSolar

Фотоэлектрическая система крепится на крышу электромобиля. Она предназначена для использования на более компактных автомобилях, таких как Tesla Model Y. Преобразователь для генерирования солнечной энергии в 120 вольт (США) или 240 вольт (Европа) расположен в багажнике.

Всего система состоит из 6 панелей. Во время движения они надвигаются друг на друга. Две верхние панели продолжают генерировать энергию, пока светит солнце. После парковки панели раздвигаются, позволяя всем 6 частям собирать энергию.

Солнечные панели перемещаются и выдвигаются вручную: устройство, которое делает это электрически, не только увеличило бы стоимость, но и вес. А больший вес означает меньший запас хода для электромобилей.

Система предназначена для зарядки аккумулятора электромобиля в среднем на 5 кВтч в день. В зависимости от электромобиля этого должно хватить на расстояние от 16 до 32 км. Значения могут сильно различаться в зависимости от автомобиля, стиля вождения и погоды. И, конечно же, не стоит оставлять электромобиль в гараже днем.

Система DartSolar. Фото: DartSolar

Преобразователь в багажнике имеет розетку. Это означает, что при необходимости можно заряжать другие устройства. Еще одно преимущество, которое подчеркивается, заключается в том, что выдвинутая на полную солнечная система действует как своего рода козырёк. Это решение должно сделать салон автомобиля менее теплым в жаркие летние дни.

По данным DartSolar, система была построена достаточно плоской, чтобы не сильно увеличивать сопротивление воздуха. В тестах с Model Y этот показатель увеличивается всего на один-два процента.

При весе 41 кг система достаточно легкая, чтобы не оказывать существенного влияния на дальность передвижения. С помощью адаптера солнечную систему при необходимости можно использовать в качестве багажника, однако вес груза не должен превышать 23 кг.

Система DartSolar. Фото: DartSolar

Систему можно предварительно заказать в США. Её планируют поставлять клиентам в середине 2025 года. Стоимость составляет 2950 долларов.

В комплект входят конвертер и адаптер для багажника. Автовладельцу останется только купить специальную крепёжную конструкцию на крышу, на которую устанавливается система. В зависимости от того, используется ли крепёжная система от неизвестного стороннего поставщика или от производителя автомобиля, она обычно стоит от 80 до нескольких сотен долларов.

По данным DartSolar, система окупит себя всего за 2 года. При ожидаемом сроке службы более 10 лет это будет соответствовать пятикратной экономии. Этот довольно простой расчет, вероятно, не учитывает потери мощности на панелях. Кроме того, не раскрывается, какие цены на электроэнергию использовались для расчета и относятся ли 2 года к оптимальным условиям или к средним значениям.

Потенциальным клиентам, вероятно, стоит дождаться первых отчетов об испытаниях — если система действительно будет поставлена в середине 2025 года.