Цены на электроэнергию заоблачные, а угольные электростанции работают на полную мощность из-за отсутствия ветра, так необходимого для работы ветряных турбин.

В Европе возвращается безветренная погода, а вместе с этим – высокие цены на энергоносители на европейском рынке. Сильнее всего пострадают западные регионы Европы, а энергетический сектор Германии будет в значительной степени зависеть от импорта.



Отсутствие ветра в это время года затрагивает все энергосистемы, в которых большую часть установленной мощности составляют ветряные турбины. Первый такой период в ноябре уже позади, но теперь неблагоприятные погодные условия возвращаются.

Как показывают данные Nordpool, 12 декабря в Германии между 17 и 18 часами придется заплатить более 936 евро за МВтч.

Фото: Nordpool /data.nordpoolgroup.com/

Что означает эта оценка? Германия закрыла свои атомные электростанции и в то же время значительно расширила парк ветряных турбин и фотоэлектрических станций. Всё это не сопровождалось развитием контролируемых источников, и такого рода дефицит электроэнергии возникает в текущих безветренных условиях.

По прогнозам, 12 декабря крупнейшим источником электроэнергии в Германии станет импорт. Более 25 процентов электричества будет поступать из соседних стран. Такая ситуация всегда повышает цены на электроэнергию, тем более, что соседние с Германией страны в этот день не будут фиксировать избыток доступной мощности.

Как ожидается, основным источником электроэнергии будут: каменный уголь (20,13 процента) и бурый уголь (более 20 процентов). Остальная часть вырабатываемой электроэнергии будет приходиться на газ (14,11%), биомассу (6,35%) а, например, на ветроэнергетику – лишь 2,38%.