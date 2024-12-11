При этом политик признал, что только Владимир Путин будет решать, насколько затянется текущий конфликт.

Фридрих Мерц, лидер немецкой оппозиции и глава ХДС/ХСС, заявил о готовности поставлять Украине ракеты большой дальности Taurus, но только в тесной координации с США и европейскими союзниками. Политик подчеркнул, что решение по этому поводу не должно приниматься в одностороннем порядке.

Немецкий истребитель Eurofighter с двумя крылатыми ракетами Taurus KEPD 350. Фото: Airbus

На немецком телеканале ARD Мерц предложил двухэтапный подход: первым шагом будет снятие ограничений на использование западных ракет большой дальности, а затем рассмотрение вопроса о передаче ракет Taurus. Он подчеркнул, что окончательное решение должно зависеть от эскалации действий со стороны России.

"Именно Путин будет решать, насколько далеко он захочет зайти в этом конфликте", - добавил он.

Лидер оппозиции отметил, что обучение украинских солдат использованию ракет Taurus может занять около четырех месяцев, что совпадет с периодом политических перемен в США. Тот факт, что Дональд Трамп станет президентом США, означает, что ХДС поддерживает сохранение тесного сотрудничества с Вашингтоном, но в то же время призывает к большей независимости Европы в оборонной политике.

Мерц объявил об увеличении расходов на оборону и большей автономии Европы в вопросах безопасности. Он предостерег от преуменьшения угрозы со стороны России, подчеркнув, что военный потенциал Москвы может представлять угрозу для НАТО в ближайшие несколько лет. Однако следует помнить, что заявления председателя Мерца связаны с продолжающейся избирательной кампанией.

Идея Мерца встретила неоднозначную реакцию со стороны немецких политиков. Критики опасаются эскалации конфликта, а сторонники утверждают, что долгосрочная военная поддержка имеет решающее значение для стабилизации в регионе.