Ранее ВВС США, ВМС США и Корпус морской пехоты США объявили о «эксплуатационной паузе» для всех своих CV-22.

Оснащенный наклонными несущими винтами, что позволяет ему взлетать как вертолет и летать с крейсерской скоростью самолета, V-22 Osprey с момента своего первого полета потерпел примерно двадцать аварий. Разработанный Bell и Boeing конвертоплан впервые совершил полёт в марте 1989 года. Поэтому время от времени власти вводят запрет на эксплуатацию V-22 Osprey.







Последний инцидент произошел 28 ноября 2023 года. В этот день у острова Якусима (Япония) в море упал V-22 Osprey ВВС США с восемью членами экипажа на борту. Никто не выжил. Несколько дней спустя Пентагон вновь решил запретить все полеты конвертопланов, эксплуатируемые американскими войсками. Это сделано для того, чтобы «ограничить риски, пока расследование продолжается».

Если расследования первых инцидентов указывают на то, что причиной аварий стал материальный дефект, то «основная причина последней аварии на сегодняшний день не известна», пояснил представитель ВВС США.

«Мы внедряем дополнительные меры контроля для снижения рисков и обеспечения безопасности наших вооруженных сил», — добавило Командование военно-морских авиационных систем (NAVAIR), в состав которого входят V-22 Osprey, эксплуатируемые ВМС США и морской пехотой США.

Запрет на полеты этих машин был окончательно снят в марте. Однако ограничения на эксплуатацию сохранялись. Что касается аварии в Японии, то предполагалось (без дальнейших подробностей), что она произошла из-за неисправности механических элементов конвертоплана.

Однако американские войска, и в частности AFSOC (Командование специальных операций ВВС), обновили свои правила, чтобы лучше подготовить экипажи V-22 Osprey к возможному техническому сбою. Вероятно, благодаря этому удалось избежать еще одной аварии.

Так, 20 ноября во время тренировочного полета в Нью-Мексико конвертоплан AFSOC CV-22 Osprey в очередной раз получил повреждения, вынудившие его экипаж совершить «аварийную посадку».

Но этот последний инцидент заставил ВВС США, ВМС США и Корпус морской пехоты США объявить о «эксплуатационной паузе» для всех своих CV-22. Это «позволит нам определить, необходимы ли дополнительные меры безопасности», пояснил CNN представитель ВМС США.

Решение было принято потому, что последняя аварийная посадка CV-22 Osprey, как сообщается, была вызвана «никогда ранее не наблюдавшимся отказом оборудования».

Напомним, более 400 единиц V-22 поставлены Корпусу морской пехоты США (который является основным пользователем), ВВС США, ВМС США (в которых он заменяет C-2 Greyhound для выполнения транспортных задач для своих авианосных групп) и Сил самообороны Японии.

С 2022 года эта машина потерпела четыре аварии со смертельным исходом. Семьи четырех солдат морской пехоты США, погибших в одной из них, подали иск против Boeing, Bell Textron и Rolls Royce, заявив, что компании не сделали все возможное для исправления механических дефектов, известных на конвертопланах этого типа.