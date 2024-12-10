Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Самый высокий небоскреб в США может поставить под угрозу воздушное движение
Федеральное управление гражданской авиации попросили запретить строительство огромного здания высотой 581 метр.

Здание The Boardwalk at Bricktown («Променад в Бриктауне») скоро построят в Оклахома-Сити (крупнейший город и столица штата Оклахома). При запланированной высоте 581 метр это будет не только самый большой небоскреб в США, но и шестое по высоте здание в мире.
Фото: AO Architects Теперь у проекта появились новые проблемы безопасности. Небоскреб представляет опасность для воздушного движения, сообщает Oklahoman.com.

Джефф Малдер, директор агентства, курирующего аэропорты Оклахома-Сити, выразил обеспокоенность Федеральному управлению гражданской авиации (FAA). Из-за своей высоты небоскреб создаст проблемы для международного аэропорта имени Уилла Роджерса (OKC), аэропорта Уайли Пост и базы ВВС Тинкер. На авиабазе регулярно взлетают и приземляются большие самолеты, такие как бомбардировщик B-52 и B-1 Lancer.

Из-за высокой башни придётся корректировать маршруты полетов и привычную процедуру взлетов. Это создаст проблемы с безопасностью полетов и в целом окажет негативное влияние на авиационную среду Оклахома-Сити. При заходе на посадку будут задержки, потому что самолету придется больше кружить. 

Во втором письме в FAA, которое было опубликовано анонимно посредством запроса информации, говорится о возможных проблемах в аэропорту Макса Вестхаймера. Он находится примерно в 20 км от центра города и в 18 км от аэропорта имени Уилла Роджерса. Он, помимо всего прочего, служит. в качестве запасного аэропорта, когда аэропорта имени Уилла Роджерса достигает своей пропускной способности.

В письме отмечается, что исследования аварий показывают, что заходы на посадку по кругу гораздо более опасны, чем заходы по прямой. Чем больше самолетов приходится кружить, тем выше риск аварий. 

Вывод такой: 

«Строительство этого здания, согласно действующего проекта, утверждать не следует».

За небоскребом стоит калифорнийский бизнесмен Скот Мэттесон. Фактически он планировал начать строительные работы в октябре. На данный момент старт перенесен на 2025 год. Он проинформирован о проблемах безопасности, но все еще ждет заявления от FAA, прежде чем сможет прокомментировать конкретно этот вопрос.

Небоскреб является частью запланированного комплекса. Сюда входят еще три здания, высота которых, как сообщается, достигает 105 метров. Стоимость строительства всего проекта оценивается в 1,6 миллиарда долларов.
Фото: AO Architects
Небоскреб вызывает споры не только из-за безопасности полетов. Возникает вопрос, нужно ли вообще городу с 700 000 жителей такое огромное здание.

Оклахома-Сити расположен на так называемой «Аллее торнадо» и регулярно подвергается ураганам («Аллея торнадо» (англ. Tornado Alley) — неофициальный термин, обозначающий территории США, в которых наблюдается наибольшее количество торнадо). Здесь была измерена самая высокая скорость ветра для торнадо в мире — 510 км/ч. Жители опасаются, что столь высокий небоскреб уязвим для сильных ветров и может подвергнуть опасности не только тех, кто находится внутри, но и окружающих.

Если бы небоскреб действительно был построен, он был бы более чем в два раза выше нынешнего самого высокого здания в Оклахома-Сити. Высота 50-этажной башни Девон Тауэр составляет 257 метров.

Самый высокий небоскреб Европы – Лахта Центр (462 метра) Санкт-Петербург. Бурдж-Халифа в Дубае — самое высокое здание в мире высотой 828 метров. Далее следуют Шанхайская башня высотой 632 метра и Абрадж аль-Бейт в Мекке высотой 601 метр.

#сша #технологии #авиация #самолеты #небоксреб
Источник: eu.oklahoman.com
+
Написать комментарий (0)
Пентагон заявил, что провел первый успешный тестовый перехват баллистической цели средней дальности
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Исследователи выяснили, что аккумулятор электромобиля после 300 000 км пробега сохраняет 87% ёмкости
+
Су-57 получил технологии шестого поколения истребителей
2
Астрономы обнаружили планету, плотность которой делает её похожей на гигантский свинцовый шар
1
Реальный срок службы современных батарей электромобилей на треть дольше, чем предполагалось ранее
+
Вышел трейлер The Game Awards 2024 с кадрами GTA VI и Death Stranding 2
+
В первой половине 2025 года выйдет пять китайских флагманов с высококачественными системами камер
+
RTX 4090 не может преодолеть 30 FPS в Indiana Jones and The Great Circle с трассировкой лучей в 4K
13
Intel ARC A770 почти на 40% опередила GeForce RTX 3080 в Indiana Jones and the Great Circle
11
Intel Arc B580 оказалась производительнее, чем Nvidia GeForce RTX 4060 и AMD Radeon RX 7600 XT
7
Вслед за зарубежными ритейлерами, отечественные продавцы также повысили цены на RTX 4090
6
Xiaomi неожиданно обновила Redmi Note 12 5G и Redmi Note 13 4G до HyperOS 2.0
1
Times: Подростки пытаются покинуть Украину, опасаясь снижения возраста мобилизации
1
Шоу фейерверков в Китае обернулось массовым падением дронов
1
Новый искусственный интеллект DIMON решает сложные инженерные задачи быстрее суперкомпьютеров
1
«Яковлев» не может вывезти авиа-компоненты за границу для ремонта из-за опасений о безопасности
+
Анджей Сапковский озвучил год рождения Геральта – на момент "Ведьмака 3" ему всего 61 год
+
В Сети появился список телефонов OnePlus, которые обновятся до Android 15
+
В России провели реконструкцию самой живописной федеральной автодороги — Р-256 «Чуйский тракт»
1
Mundfish выпустила геймплейный трейлер третьего сюжетного DLC для Atomic Heart
+
Вторая бета-версия Samsung One UI 7 может появиться в четырëх странах уже на этой неделе
+

Популярные статьи

Microsoft хочет купить Steam за $21,5 млрд - разбираю последние утечки
53
Небольшое размышление и обзор современных сериалов (субъективное мнение), 1-я часть
12
Краткий обзор вентилятора Thermalright TL-C12C-S ARGB
1
Готовимся к новогодним подаркам от Epic Games Store
2
Почему я не куплю себе складной смартфон
9
Почему нет смысла ждать GeForce RTX 5060, и может ли видеокарта за 25 000р тянуть все игры в 1080р
17
9 мощных геймерских ноутбуков с видеокартой GeForce RTX 4070, которые можно купить в Мегамаркете
3
Обзор зарядных устройств Ugreen Nexode GaN Fast Charger: 100W 5-Port (X563) и 65W 4-Port (X559)
7
Что и как дарить в Steam - выбираем хороший подарок для друзей на Новый год
1
Обзор Dead or Alive 5 Last Round — самый недооцененный файтинг с крутым сюжетом
10

Сейчас обсуждают

NuclearMissionJam
00:37
Игра классная, просто ее бездарно сделали
Microsoft хочет купить Steam за $21,5 млрд - разбираю последние утечки
Дамен Мершед
00:31
На гонконгский думаю перед нг выйдет только, а в конце января one ui 7
Вся серия Samsung Galaxy S24 обновлена декабрьским патчем безопасности
Дмитрий Антонов
00:25
Redfall прям божественная игра да ?
Microsoft хочет купить Steam за $21,5 млрд - разбираю последние утечки
Славик Славиков
00:22
Как-то скромно о 3070 простой умолчали, её вообще перестали упоминать, а она шустрее 4060 ti, или не хуже.А стоила дешевле на момент выхода 4060 Ти.Даже сейчас их начали сметать.
Почему нет смысла ждать GeForce RTX 5060, и может ли видеокарта за 25 000р тянуть все игры в 1080р
beltar
00:20
А тебе кто-то должен докладывать, куда идут активы запада, которые зачастую в виде заводов?
США предоставят Украине кредит на $20 млрд с погашением за счёт доходов от российских замороженных активов
Yilec
00:19
Отчаянный шаг, микрософт. Но нет, остаюсь на win10 22H2.
Microsoft официально разрешила установку Windows 11 на «устаревшие» ПК без TPM 2.0
NuclearMissionJam
00:15
Физика груди - именно что маркетинг. Она мало отличается от игр, в которых этой физики нет
Обзор Dead or Alive 5 Last Round — самый недооцененный файтинг с крутым сюжетом
Роман Иванов
00:10
а если не в ситилинке то диск нормально не будет работать?
Ускоряем SATA SSD от Samsung с помощью технологии Samsung Rapid
grazer08
00:09
Очередное фуфло от пендосов. Что они там испытали, если у них нет гиперзвуковых БРСД? Можно хоть сто раз сказать слово сахар, но во рту слаще не станет.
Пентагон заявил, что провел первый успешный тестовый перехват баллистической цели средней дальности
Gamandril
00:06
Чувак, это бои для зрелищности в глазах японских кобеляторов девственников в подростковый период. Там не мясом берут как в западных поединках, а зрелищностью. Я не понимаю к чему эта тупая расчлененка...
Обзор Dead or Alive 5 Last Round — самый недооцененный файтинг с крутым сюжетом
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем