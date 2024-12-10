Федеральное управление гражданской авиации попросили запретить строительство огромного здания высотой 581 метр.

Здание The Boardwalk at Bricktown («Променад в Бриктауне») скоро построят в Оклахома-Сити (крупнейший город и столица штата Оклахома). При запланированной высоте 581 метр это будет не только самый большой небоскреб в США, но и шестое по высоте здание в мире.

Фото: AO Architects Теперь у проекта появились новые проблемы безопасности. Небоскреб представляет опасность для воздушного движения, сообщает Oklahoman.com.

Джефф Малдер, директор агентства, курирующего аэропорты Оклахома-Сити, выразил обеспокоенность Федеральному управлению гражданской авиации (FAA). Из-за своей высоты небоскреб создаст проблемы для международного аэропорта имени Уилла Роджерса (OKC), аэропорта Уайли Пост и базы ВВС Тинкер. На авиабазе регулярно взлетают и приземляются большие самолеты, такие как бомбардировщик B-52 и B-1 Lancer.

Из-за высокой башни придётся корректировать маршруты полетов и привычную процедуру взлетов. Это создаст проблемы с безопасностью полетов и в целом окажет негативное влияние на авиационную среду Оклахома-Сити. При заходе на посадку будут задержки, потому что самолету придется больше кружить.

Во втором письме в FAA, которое было опубликовано анонимно посредством запроса информации, говорится о возможных проблемах в аэропорту Макса Вестхаймера. Он находится примерно в 20 км от центра города и в 18 км от аэропорта имени Уилла Роджерса. Он, помимо всего прочего, служит. в качестве запасного аэропорта, когда аэропорта имени Уилла Роджерса достигает своей пропускной способности.

В письме отмечается, что исследования аварий показывают, что заходы на посадку по кругу гораздо более опасны, чем заходы по прямой. Чем больше самолетов приходится кружить, тем выше риск аварий.

Вывод такой:

«Строительство этого здания, согласно действующего проекта, утверждать не следует».

За небоскребом стоит калифорнийский бизнесмен Скот Мэттесон. Фактически он планировал начать строительные работы в октябре. На данный момент старт перенесен на 2025 год. Он проинформирован о проблемах безопасности, но все еще ждет заявления от FAA, прежде чем сможет прокомментировать конкретно этот вопрос.

Небоскреб является частью запланированного комплекса. Сюда входят еще три здания, высота которых, как сообщается, достигает 105 метров. Стоимость строительства всего проекта оценивается в 1,6 миллиарда долларов.

Фото: AO Architects

Небоскреб вызывает споры не только из-за безопасности полетов. Возникает вопрос, нужно ли вообще городу с 700 000 жителей такое огромное здание.

Оклахома-Сити расположен на так называемой «Аллее торнадо» и регулярно подвергается ураганам («Аллея торнадо» (англ. Tornado Alley) — неофициальный термин, обозначающий территории США, в которых наблюдается наибольшее количество торнадо). Здесь была измерена самая высокая скорость ветра для торнадо в мире — 510 км/ч. Жители опасаются, что столь высокий небоскреб уязвим для сильных ветров и может подвергнуть опасности не только тех, кто находится внутри, но и окружающих.

Если бы небоскреб действительно был построен, он был бы более чем в два раза выше нынешнего самого высокого здания в Оклахома-Сити. Высота 50-этажной башни Девон Тауэр составляет 257 метров.

Самый высокий небоскреб Европы – Лахта Центр (462 метра) Санкт-Петербург. Бурдж-Халифа в Дубае — самое высокое здание в мире высотой 828 метров. Далее следуют Шанхайская башня высотой 632 метра и Абрадж аль-Бейт в Мекке высотой 601 метр.