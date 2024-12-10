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Новое фотоэлектрическое покрытие от Mercedes призвано увеличить запас хода электромобилей
Покрытие планируется наносить на все внешние поверхности автомобиля.

Mercedes-Benz исследует новый тип фотоэлектрического покрытия для электромобилей, которое можно наносить на кузов в виде очень тонкой пасты. При толщине всего 5 микрометров и весе 50 граммов на квадратный метр эта инновационная паста обещает значительный прогресс в области электромобильности.
Фото: Mercedes-Benz
Фотоэлектрическое покрытие достигает эффективности в 20 процентов. При площади около 11 квадратных метров, что соответствует площади внедорожника среднего размера, система может генерировать энергию для пробега до 12 000 километров в год при оптимальных условиях.

Особое преимущество технологии заключается в составе её материала: покрытие не содержит редкоземельных элементов или кремния и использует только нетоксичное, легкодоступное сырье. Это не только делает производство более рентабельным по сравнению с обычными солнечными модулями, но также более экологически чистым и пригодным для вторичной переработки.

Практические испытания в Штутгарте показывают, что эта технология может покрыть около 62 процентов среднесуточной потребности для передвижения на расстояние 51 километр, то есть около 31 километра. В более солнечных регионах, таких как Лос-Анджелес, можно было бы даже полностью снабжать автомобиль такой солнечной энергией, отдавая дополнительную энергию в домашнюю сеть.

Сейчас исследовательский отдел работает над возможностью использовать покрытие на всех внешних поверхностях машины – независимо от формы и угла наклона. Покрытие защищено от повреждений в быту несколькими слоями защитного лака.

Особого внимания заслуживает постоянная работа фотоэлектрической системы, которая вырабатывает энергию даже тогда, когда автомобиль выключен. Полученная энергия либо используется непосредственно для вождения, либо сохраняется в высоковольтной батарее.

Эта технология может внести важный вклад в решение двух основных препятствий на пути к электронной мобильности: инфраструктуры зарядки и беспокойства о том, хватит ли зарядки аккумулятора при дальних поездках. Дополнительная выработка энергии может снизить затраты на зарядку и увеличить дальность действия.

Хотя технология еще не готова к массовому производству, ее разработка активно продвигается. Mercedes-Benz ожидает, что технология может стать доступной в качестве дополнительного решения для электромобилей в течение следующего десятилетия.

#автомобили #электромобили #энергетика #mercedes #солнечная энергия
Источник: trendingtopics.eu
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