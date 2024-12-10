Депутат Госдумы Антон Ткачев обратился к главе Минфина РФ с предложением создать стратегический биткоин-резерв из-за опасения рисков, связанных с санкциями.

По сообщениям российских СМИ, депутат Госдумы от партии «Новые люди» Антон Ткачев предложил создать для страны стратегический биткоин-резерв. Об этом в частности со ссылкой на документ сообщает ТАСС.







По данным СМИ, Ткачев обратился с обращением к министру финансов России Антону Германовичу Силуанову. Сообщается, что в нем Ткачев подчеркнул необходимость использования биткоина в качестве альтернативного резервного инструмента.

По имеющимся данным, он основывал это предложение на нестабильности традиционных резервов, таких как иностранные бумажные валюты, которые подвержены рискам санкций и инфляции и зависят от других стран и геополитических влияний. По словам Ткачева, эти риски также поставят под угрозу финансовую стабильность России, говорится в документе, который предоставило государственное информационное агентство РИА Новости.

В январе 2022 года российский центральный банк увидел в криптовалютах угрозу экономической и финансовой стабильности и безопасности России и призвал запретить их использование, но с тех пор страна стала все более открытой для цифровых активов. Недавно президент Владимир Путин публично подчеркнул, что никто не может запретить биткоин.

Этим летом также были созданы руководящие принципы легального майнинга и легализованы криптовалюты для международной торговли, в первую очередь, чтобы избежать санкций и тем самым укрепить экономику.

Ткачев также подчеркивает важность криптовалют для стран, подвергшихся санкциям, в своем призыве к созданию национального резерва биткоинов.

Поскольку доступ к традиционным международным платежным системам ограничен для стран, подвергшихся санкциям, криптовалюты становятся практически единственным инструментом международной торговли. Российский центробанк уже готовится запустить эксперимент по трансграничным криптовалютным платежам.

Отрывок из обращения Антона Ткачева



До сих пор Россия не использовала биткоин для трансграничных транзакций, а в основном использовала стейблкоин USDT, например, для ведения торговли с Китаем. Также планируется ввести российскую цифровую валюту центрального банка — цифровой рубль.

Пока неизвестно, будет ли Россия также использовать биткоин в качестве платежного средства в ближайшем. Предложение о биткоин-резерве указывает на то, что денежные свойства в криптовалюте уже оценили власти.

В то время как Путин в своем последнем заявлении подчеркнул устойчивость биткоина, Ткачев, ссылаясь на текущую цену актива около 100 000 долларов, также подчеркнул высокую доходность BTC и его способность сохранять стоимость. Биткоин может служить не только средством сохранения стоимости, но и способом получения значительной прибыли, объясняет Ткачев.

Диверсификация российского портфеля за счет национального биткоин-резерва потенциально может сделать страну более богатой и финансово независимой, а также более устойчивой к санкциям. Однако еще неизвестно, получит ли это предложение одобрение, будет ли представлено правительству, а затем фактически реализовано.