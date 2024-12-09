Исследования показывают, что аккумулятор электромобиля сохранит почти 90% ёмкости после 300 000 км пробега

Одним из самых больших вопросов, с которыми сталкиваются многие покупатели перед приобретением электромобиля, является срок службы аккумулятора. Многие люди, возможно, думают о своих смартфонах, в которых значительная потеря емкости батареи часто становится заметной уже через 2 года.

Вот почему многим людям сложно представить, что они смогут использовать батарею смартфона более 5 лет. Однако на автомобилях нередко приходится ездить от 5 до 15 лет. Но как долго прослужит аккумулятор после преодоления электромобилем сотен тысяч километров?

Даже спустя много лет водителям не придется заряжать свой электромобиль намного чаще. Фото: REUTERS

Новое исследование, проведенное P3 Group в сотрудничестве с австрийской компанией Aviloo, показывает, что многие люди зря беспокоятся на этот счёт. Исследование более 7000 автомобилей показало, что большинство аккумуляторов сохраняют почти 90 процентов своей первоначальной емкости после 100 000 километров пробега.

(Ёмкость автомобильного аккумулятора определяет количество электрической энергии, которую аккумулятор способен отдать при полном заряде.)

Даже после 300 000 километров этот показатель все равно составляет 87 процентов. Анализ показывает, что старение аккумуляторов ускоряется в первые 30 000 километров и довольно быстро падает примерно до 95 процентов, но затем стабилизируется.

Насколько хорошо аккумулятор сохраняет свою первоначальную емкость, также зависит от того, как с ним обращаться. На скорость старения влияют такие факторы, как температура, уровень заряда и поведение при использовании. Согласно исследованию, умеренное поведение при вождении, средние скорости зарядки и избегание экстремальных температур также могут продлить срок службы аккумулятора.

Портал Wired сообщает об аналогичном исследовании канадской компании Geotab. В то время как исследование P3 было сосредоточено на автомобилях возрастом от 3 до 5 лет, Geotab также включила в анализ значительно более старые автомобили.

Geotab проводила соответствующие исследования в 2019 и 2024 годах. Потеря мощности рассчитывалась не по пробегу, а по времени использованию. В ходе последнего исследования было изучено 5000 автомобилей. Выяснилось, что емкость аккумулятора снижается в среднем на 1,8 процента в год. Согласно исследованию 2019 года, потеря ёмкости составила 2,3 процента.

Если предположить чисто линейное снижение мощности, это означает, что электромобиль по-прежнему будет иметь 82 процента своей мощности через 10 лет. Тем самым компания также хочет опровергнуть опасения, что в какой-то момент придется за большие деньги заменять аккумулятор электромобиля.