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kosmos_news
Быстрые радиовсплески могут создаваться при столкновении астероидов с нейтронными звёздами
Лучи чрезвычайно мощной энергии ударили по Земле. Новая теория может объяснить, откуда они взялись.

Когда из космоса внезапно приходят короткие радиоволны чрезвычайно высокой энергии, их называют быстрые радиовсплески (от англ. Fast Radio Bursts, FRB). Впервые они были обнаружены в 2007 году, и астрономы до сих пор не знают, как они возникают.


Быстрые радиовсплески высвобождают огромное количество энергии. За секунды выделяется такое количество энергии, которое Солнце излучает в течение нескольких дней.

Канадские исследователи теперь представляют новое объяснение этого явления. (Ранее другие астрономы уже рассматривали эту теорию.) Они говорят, что радиоволны могут создаваться при столкновении астероидов с нейтронными звездами. Ожидается, что столкновение высвободит такое количество энергии, которое могло бы снабжать все человечество энергией в течение 100 миллионов лет.

«Уже много лет известно, что астероиды и кометы, сталкивающиеся с нейтронными звездами, могут генерировать сигналы, подобные FRB. Однако до сих пор было неясно, происходит ли это во Вселенной достаточно часто, чтобы объяснить частоту наблюдаемых FRB», — рассказал порталу Space.com исследователь Данг Фам. 

Теперь учёные показали, что межзвездные объекты, малопонятный класс астероидов и комет, которые, как считается, существуют среди звезд в галактиках по всей Вселенной, могут быть настолько распространены, что их столкновения с нейтронными звездами могли бы объяснить возникновение FRB.

Нейтронные звезды образуются, когда звезды умирают. Их вещество настолько плотное, что его чайная ложка будет иметь массу 10 миллиардов тонн.

Эти мертвые звезды обладают и другими экстремальными свойствами: их магнитные поля примерно в триллион раз сильнее магнитного поля Земли. 

«Огромное количество потенциальной энергии высвобождается, когда астероид или комета сталкивается с нейтронной звездой. В форме всплеска радиоволн взрыв будет достаточно ярким, чтобы его можно было увидеть по всей Вселенной», — рассказал Space.com исследователь Мэтью Хопкинс.

Британский научный журналист Роберт Ли приводит сравнение: если бросить зефир на поверхность нейтронной звезды, магнитное поле будет настолько сильным, что при ударе выделится энергия, сравнимая с тысячами взрывающихся на Земле водородных бомб.

Ежедневно одновременно возникает до 10 000 таких сигналов. Если астероиды, столкнувшиеся с нейтронными звездами, действительно являются причиной их возникновения, это будет означать, что таких столкновений много. Поэтому исследователи задались вопросом, возможно ли это.

«Столкновение нейтронной звезды с межзвездным объектом происходит редко. По нашим оценкам, такое столкновение происходит в Млечном Пути примерно каждые 10 миллионов лет», — сказал Данг Фам. 

Но в галактике много нейтронных звезд. В целом, похоже, что столкновения нейтронных звезд и межзвездных объектов во Вселенной сравнимы с наблюдаемыми в настоящее время FRB.

Однако природа данного явления по-прежнему вызывает вопросы. Существует около двух разных типов этих волн из космоса. Второй тип — повторяющиеся FRB, возникающие более одного раза подряд.

Новые исследования не могут напрямую объяснить это явление. Но ученые полагают, что причиной могли быть пояса астероидов: тогда один астероид за другим врезался бы в нейтронную звезду.

В настоящее время остается еще много нерешенных вопросов, касающихся радиоволн из космоса. Поэтому исследователи будут продолжать наблюдать и измерять эти сигналы и пытаться докопаться до сути загадочного явления.

#космос #астрономия #звезды #астероиды #радиовсплески #радиоволны
Источник: livescience.com
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