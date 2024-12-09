Лабораторный набор 1950-х годов для детей и взрослых содержит радиоактивный материал: в комплект также входит счетчик Гейгера.

В данный момент выставлена на аукцион так называемая Лаборатория атомной энергии Гилберта U-238 (Gilbert U-238 Atomic Energy Laboratory). Экспериментальный комплект юного химика был изготовлен в 1950 и 1951 годах. Было продано менее 5000 единиц, что могло быть связано с высокой ценой: 49,50 долларов. С учетом инфляции сейчас он бы стоил примерно 655 долларов.

Фото: RR Auction

Как письменно заявил производитель в 1953 году «с сожалением», производство было прекращено. Это произошло из-за трудностей с получением некоторых материалов, входящих в состав набора, а также «из-за правительственных ограничений».

Этими материалами являются карнотит, аутунит, торбернит и уранинит. Эти минералы классифицируются как высокорадиоактивные или очень высокорадиоактивные. В комплект для экспериментов начинающих химиков входит камера Вильсона. Устройство позволяет сделать видимыми траектории радиоактивных частиц.

В комплект также входит счетчик Гейгера и инструкции о том, как дети могут использовать его для поиска месторождений природного урана в США. Если пользователь что-то нашел, следует взять образец и отправить его по адресу, указанному в инструкции. Правительство США пообещало в качестве награды 10 000 долларов. С учетом инфляции сегодня это будет около 130 000 долларов.

Инструкция для лабораторного набора. Фото: Музей радиации и радиоактивности

Все это способствовало тому, что несколько средств массовой информации и журналов на протяжении десятилетий называли Лабораторию атомной энергии U-238 «самой опасной игрушкой в мире».

Как написал портал IEEE Spectrum 2020, лабораторный комплект не так уж и опасен. Испускаемое излучение примерно соответствует УФ-излучению солнечного дня – при условии, что пользователь не будет слишком часто переливать радиоактивные вещества из маленьких баночек, глотать их или подносить близко к телу.

По крайней мере, в инструкции было предупреждение:

«Пользователям не следует вынимать образцы из баночек. Они имеют тенденцию крошиться, и вы рискуете разнести радиоактивные вещества».

Сообщается, что экземпляр этого набора юного химика, который в настоящее время выставлен на аукционе RR Auction в США, находится в полной комплектации и в хорошем состоянии. Самая высокая ставка на данный момент составляет 4400 долларов.