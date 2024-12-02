В Японии хотят представить более конкретный план термоядерной электростанции для выработки энергии в следующем году.

Согласно пресс-релизу, проект японской электростанции FAST (Fusion by Advanced Superconducting Tokamak) планируется ввести в эксплуатацию в конце 2030-х годов.

Это изображение демонстрирует первый проект японского термоядерного реактора. Фото: FAST

Топливную смесь, состоящую из изотопов водорода дейтерия и трития, следует нагреть в подходящей конфигурации токамака. Так должна произойти реакция синтеза – и создается энергия.

Теперь японские исследователи хотят решить оставшиеся проблемы, которые еще необходимо преодолеть для эксплуатации коммерческих атомных электростанций. Международная команда японских, британских и канадских исследователей будет работать вместе. Такие компании, как Mitsubishi Corporation, также участвуют в качестве партнеров.

Первый проект новой электростанции, который планируют различные исследователи, должен быть завершен к 2025 году. Кроме того, необходимо более внимательно изучить место размещения электростанции и продумать конструкцию помещений, в которых затем будет располагаться реактор. Кроме того, до начала фактической реализации проекта необходимо прояснить финансовые и юридические вопросы.

Предыдущие эксперименты по ядерному синтезу уже показали способы управления плазмой в токамаке. Несмотря на такой прогресс, все еще остается ряд нерешенных проблем, например, как можно постоянно использовать энергию, создаваемую реакцией термоядерного синтеза, для выработки электроэнергии. Еще одним препятствием является то, как производить и повторно использовать топливо. В настоящее время это все еще сложно, особенно с тритием.

В настоящее время в мире нет термоядерного реактора, способного создать подходящие условия для коммерческого производства энергии. Существует нехватка технологий, которые могли бы генерировать необходимое количество нейтронов и тепла для фактического производства электроэнергии с помощью термоядерной электростанции.

Японский проект FAST направлен на устранение таких пробелов в ближайшие годы. Учёные хотят не просто построить единую электростанцию, производящую электроэнергию, а разработать технологию, которую можно будет использовать во всем мире. Используя концепцию японской модели, такие термоядерные электростанции также можно будет построить для выработки энергии в других странах.





