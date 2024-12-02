Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Японский термоядерный реактор будет производить энергию в 2030-х годах
В Японии хотят представить более конкретный план термоядерной электростанции для выработки энергии в следующем году.

Согласно пресс-релизу, проект японской электростанции FAST (Fusion by Advanced Superconducting Tokamak) планируется ввести в эксплуатацию в конце 2030-х годов.
Это изображение демонстрирует первый проект японского термоядерного реактора. Фото: FAST
Топливную смесь, состоящую из изотопов водорода дейтерия и трития, следует нагреть в подходящей конфигурации токамака. Так должна произойти реакция синтеза – и создается энергия.

Теперь японские исследователи хотят решить оставшиеся проблемы, которые еще необходимо преодолеть для эксплуатации коммерческих атомных электростанций. Международная команда японских, британских и канадских исследователей будет работать вместе. Такие компании, как Mitsubishi Corporation, также участвуют в качестве партнеров.

Первый проект новой электростанции, который планируют различные исследователи, должен быть завершен к 2025 году. Кроме того, необходимо более внимательно изучить место размещения электростанции и продумать конструкцию помещений, в которых затем будет располагаться реактор. Кроме того, до начала фактической реализации проекта необходимо прояснить финансовые и юридические вопросы.

Предыдущие эксперименты по ядерному синтезу уже показали способы управления плазмой в токамаке. Несмотря на такой прогресс, все еще остается ряд нерешенных проблем, например, как можно постоянно использовать энергию, создаваемую реакцией термоядерного синтеза, для выработки электроэнергии. Еще одним препятствием является то, как производить и повторно использовать топливо. В настоящее время это все еще сложно, особенно с тритием.

В настоящее время в мире нет термоядерного реактора, способного создать подходящие условия для коммерческого производства энергии. Существует нехватка технологий, которые могли бы генерировать необходимое количество нейтронов и тепла для фактического производства электроэнергии с помощью термоядерной электростанции.

Японский проект FAST направлен на устранение таких пробелов в ближайшие годы. Учёные хотят не просто построить единую электростанцию, производящую электроэнергию, а разработать технологию, которую можно будет использовать во всем мире. Используя концепцию японской модели, такие термоядерные электростанции также можно будет построить для выработки энергии в других странах.


#технологии #япония #энергетика #термоядерный реактор
Источник: kyotofusioneering.com
+
Написать комментарий (0)
Сезон альткоинов официально начался – он принесет пользу криптобиржам и новым стартапам
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Представлен летающий автомобиль, способный двигаться и поворачиваться в воздухе в любом направлении
4
SANY представила автокран, который способен поднимать тяжелые грузы на высоту до 200 метров
2
Apple отказывается от 2-нм технологии в пользу System-On-Integrated-Chip от TSMC
2
МО РФ показало кадры как "инженерный танк" ИМР-2 легко убирает с дороги уничтоженный БМП-1 ВСУ
+
Microsoft настоятельно рекомендует пользователям Windows 10 переходить на Windows 11
5
В Санкт-Петербурге в 2025 году будет реализован мегапроект стоимостью 210 миллиардов рублей
+
В России хотят связать южную и северную ветки Транссиба
+
Названы 55 смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco, которые могут получить Android 16
2
Samsung Galaxy S25 получат новые цвета и Wi-Fi 7, а S25 Slim выйдет уже скоро
3
Дилеры России массово отказываются от китайских автомобилей
+
В Петербурге предложили возвести небоскреб-остров из списанных танкеров
5
Президент Грузии отказалась сложить полномочия, сославшись на якобы «нелегитимность» парламента
9
Настольный ПК без вентилятора или как AMD меняет правила игры в охлаждении
10
SpaceX успешно запускает спутники-шпионы и Starlink в одной миссии
+
Nintendo получила более 800 тысяч чипов Nvidia T239
6
iQOO готовит к выходу смартфон iQOO Neo 10R
+
Ученые зафиксировали, как огромное газовое облако поглощает пару сверхмассивных черных дыр
6
CD Projekt RED официально рекомендовала HD Reworked Project для The Witcher 3
+
Российские парашютисты установили мировой рекорд, десантировавшись с 10 км
1
ASUS представит свою материнскую плату X870 стандарта BTF
1

Популярные статьи

Итоги гоночного уик-энда 30 ноября - 1 декабря
+
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей (Декабрь)
3
Где найти уникальное оружие и легендарные артефакты в S.T.A.L.K.E.R. 2
1
Моё тестирование Ryzen 9 9950X — неудачное раскрытие потенциала
16
Почему нет смысла играть в ждуна, и как решить проблему выбора игрового ПК с жизненным циклом 6 лет
34
Подборка хороших скидок на осенней распродаже Steam 2024 - от интересных игр до необычных проектов
+
10 главных страхов пользователей ПК и ноутбуков в 2024 году — разбираемся в их актуальности
11
Сериал "Приключения королевского стрелка Шарпа" - маленький шедевр из эпохи VHS
3
Radeon RX 6500 XT — самая неоднозначная видеокарта последнего времени
27
Тестирование Xeon E5430 при использовании OEM материнской платы
3

Сейчас обсуждают

Waramagedon
15:14
умный ответит с аргументами, глупый поставит минус. видео выше говорит о том, что твои расчёты неверны.
Radeon RX 6500 XT — самая неоднозначная видеокарта последнего времени
John Doe
15:13
Можно ли в Steam заработать себе на игры - я год проводил тест и сделал ряд выводов
Waramagedon
15:12
Неверующим минусологам
Radeon RX 6500 XT — самая неоднозначная видеокарта последнего времени
Вячеслав Крицков
15:11
Вот так примерно
NFS Unbound получит обновление в стиле Most Wanted
Garthar
15:09
А нахрена все это? Телефон должен звонить.
ТОП-5 ошибок при выборе смартфона в 2024 году и как их избежать
Вячеслав Крицков
15:09
NFS Unbound получит обновление в стиле Most Wanted
Вячеслав Крицков
15:08
Ну и музон с заставкой . На техмоде чоткий геймплей
NFS Unbound получит обновление в стиле Most Wanted
Вячеслав Крицков
15:03
Вот в этот раздел трассы с ночными гонками
NFS Unbound получит обновление в стиле Most Wanted
Waramagedon
15:02
Смотреть всем мамкиным оверклокерам. 5500XT 8 линий PCI-E. Разница между версиями PCI
Radeon RX 6500 XT — самая неоднозначная видеокарта последнего времени
Вячеслав Крицков
15:02
Короче мост вантед у карту бы расширили и ночные карты из 1 Анд ,+ полотно из 1 Анг для отражения трассы в быстрые гонки ,и ещё не хватает
NFS Unbound получит обновление в стиле Most Wanted
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем