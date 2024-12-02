Необычный подход учёных направлен на более быстрое достижение положительного энергетического баланса.

Ожидается, что в ближайшее время в эксплуатацию вступит необычный термоядерный реактор от General Fusion. Канадская компания использует механические поршни и жидкий металл. Подробности о проекте опубликованы на сайте iopscience.iop.org.

Фото: General Fusion

General Fusion в течение нескольких лет исследовала возможность создания реактора с этими компонентами. Недавно компания опубликовала некоторые результаты. Они многообещающие, так что тестовая эксплуатация станет возможной с 2025 года, говорится в пресс-релизе.

Подход General Fusion основан на модифицированном реакторе токамак. Однако форма плазмы удерживается не только сильным магнитным полем, но и жидким металлом в сочетании с магнитным полем. Сжиженный металл вращается в реакторе и образует цилиндр за счет центробежной силы вращательного движения.

Затем жидкий металл прижимается к стенке реактора, так что цилиндр становится полым внутри. Туда горячая плазма подается через инжектор и удерживается в определенной форме вращающимся металлом вместе с магнитным полем. Полость в цилиндре представляет собой реальную камеру сгорания.

Затем используются механические поршни, которые воздействуют на жидкий металл снаружи и сжимают его. Сжатие приводит к конденсации плазмы и повышению температуры. В результате синтез атомов происходит гораздо быстрее и в больших масштабах.

Поскольку ядерный синтез работает быстрее, плазму не нужно поддерживать в форме так долго, и, следовательно, магнитное поле не должно быть таким сильным, как в обычных реакторах, объясняет Мишель Лаберж, основатель и научный директор General Fusion.

В этом-то и суть, говорит Лаберж. Для поддержания формы плазмы требуется чрезвычайно большое количество энергии. Если снизить энергозатраты с помощью так называемой технологии «Слияния намагниченных мишеней», можно достичь положительного энергетического баланса.

Энергия, создаваемая слиянием атомов, передается жидкому металлу и отводится теплообменником. Это тепло затем можно использовать для выработки электрической энергии. Для этого тепло используется для выработки пара, который приводит в движение турбину, которая, в свою очередь, вырабатывает электроэнергию.

По мнению General Fusion, действительно ли можно будет достичь положительного энергетического баланса с помощью этого необычного подхода, станет очевидным в течение следующих 24 месяцев. Компания планирует ввести в эксплуатацию испытательный реактор LM26 уже весной 2025 года.

Затем эта технология будет тестироваться и исследоваться в течение 2 лет. По результатам будет доработан проект реактора. General Fusion хочет построить коммерчески пригодный термоядерный реактор к середине 2030-х годов.