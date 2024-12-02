Два спутника Gaojing-2 предназначены для предоставления радиолокационных изображений высокого разрешения.

Китай отправил в космос спутники нового поколения. Модель Siwei Gaojing-2 может перемещаться автономно и поэтому не требует постоянного управления с наземной станции.

Запуск Long March 2C со спутниками Siwei Gaojing-2 03 и Siwei Gaojing-2 04. Изображение: Центральное телевидение Китая (CCTV)

Они могут корректировать свою орбиту самостоятельно, без вмешательства человека. Однако ручное управление все же может потребоваться для маневров уклонения, например, для предотвращения столкновений с космическим мусором.

Два из этих спутников, Gaojing-2 03 и Gaojing-2 04, были запущены ракетой Long March 2C. Они находятся на солнечно-синхронной орбите.

Спутники оснащены радаром высокого разрешения. Цель состоит в том, чтобы каждый день предоставлять изображения с разрешением 0,5 метра на пиксель. Согласно заявлению Шанхайской академии космических технологий (SAST), они предназначены для сбора как исследовательских, так и картографических данных.

Поскольку радар не зависит от погоды и может видеть сквозь облачность, этот тип мониторинга особенно подходит для борьбы со стихийными бедствиями и военного наблюдения. Кроме того, сообщается, что данные также могут быть использованы для защиты окружающей среды, сельскохозяйственного мониторинга, городской безопасности и морских наблюдений.

Эти два спутника являются первыми из запланированной группировки, состоящей как минимум из 28 аппаратов. Проект под названием «SuperView Neo» будет включать 20 оптических спутников, 4 из которых широкоугольные, и 8 радиолокационных спутников. Шесть спутников уже находятся в космосе.