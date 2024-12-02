Тепловой насос, работающий на CO2, обеспечит централизованным теплоснабжением 25 000 домохозяйств в Эсбьерге (Дания).

Самый большой в мире тепловой насос с морской водой начал работать в Эсбьерке, Дания. Ожидается, что ежегодно он будет подавать в сеть централизованного теплоснабжения 280 000 МВт-ч тепла. По данным производителя огромного теплового насоса MAN Energy Solutions, он может снабжать теплом 25 000 домохозяйств.

Фото: MAN Energy SolutionsЭто первый из двух тепловых насосов с морской водой. Вместе они должны иметь общую мощность 70 МВт. Для этого в каждом насосе работают два безмасляных герметично закрытых мотор-компрессорных агрегата. Вместо масла используются высокооборотные двигатели с активными магнитными подшипниками.

Это означает, что тепловая энергия морской воды переводится на более высокий, пригодный для использования уровень тепловой энергии с использованием электричества.



Фото: MAN Energy Solutions

В качестве хладагента используется CO 2 , который более экологичен, чем другие элементы. Это особенно важно, поскольку объект расположен на берегу Ваттового моря. Хладагент необходим для транспортировки тепла. Он поглощает окружающее тепло, испаряет и отдает тепло в систему отопления. Затем он снова конденсируется, и цикл начинается снова.

Объект в порту Эсбьерг находится в ведении компании DIN Forsyning. Он питается от возобновляемых источников энергии от ветряных электростанций. Там же эксплуатируются котел на щепе мощностью 60 МВт и электрокотел мощностью 40 МВт.