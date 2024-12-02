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kosmos_news
Илон Маск раскритиковал создателей истребителя пятого поколения F-35
Маск считает, что создание современных истребителей бессмысленно, и проводит сомнительное сравнение с коммерчески доступными дронами. Эксперты категорически не согласны.

Предполагается, что Илон Маск будет своего рода министром жесткой экономии во время второго президентского срока Дональда Трампа. Помимо законотворчества, он, видимо, нашел еще одну сферу, которая его беспокоит. Он считает, что создание современных истребителей бессмысленно. И сторонников у него, вероятно, не так уж и много, поскольку он критикует именно передовой самолёт ВВС США.
F-35. Фото: US Air Force 

«Тем временем некоторые идиоты все еще строят пилотируемые истребители, такие как F-35», — написал предприниматель на своем онлайн-сервисе X. 

В прикреплённом к твиту ролике можно увидеть сотни дронов, летающих строем в небе. 

«Пилотируемые боевые самолеты уже излишни в эпоху дронов. Истребители очень дорогие и только лишь убивают лётчиков», — прокомментировал Маск.

Реакция была ожидаемой: армия сторонников Маска поддержала предпринимателя. Другие возражали и пытались спорить с фактами: нельзя сравнивать коммерчески доступные мини-дроны с современным истребителем.

По мнению эксперта Мауро Джилли из Швейцарского федерального технологического института в Цюрихе, «что делает F-35 дорогим, так это программное обеспечение и электроника». Это важно, «поскольку многоразовый дрон должен был бы иметь всю сложную электронику F-35», написал он на платформе X.

Мауро Джилли также отметил, что существование истребителей F-35 и стратегического бомбардировщика дальнего действия B-1 привело к тому, что государства, конкурирующие с Соединенными Штатами, разработали свои собственные самолеты и передовую радиолокационную систему для борьбы с ними. 

«Самым своим существованием F-35 и B-1 вынуждают Россию и Китай принимать стратегические решения, которые им в противном случае не пришлось бы принимать», — написал Мауро Джилли.

F-35 Lightning II считается самым современным истребителем в США и поступил на вооружение в 2015 году. Самолет-невидимка стоит от 80 до более 100 миллионов долларов в зависимости от оборудования и доступен в трех вариантах:

  •  F-35A — самолет обычного взлета и посадки, предназначенный для ВВС США и на экспорт
  •  F-35B имеет возможность вертикальной посадки и используется Корпусом морской пехоты США, ВМС Италии, а также Королевскими ВВС и Королевским флотом
  •  F-35C предназначен для авианосцев и имеет более крупные складные крылья, усиленное шасси и тормозной гак

F-35 считается самым современным истребителем в мире и относится к пятому поколению истребителей. Он известен, среди прочего, своей малозаметностью, высокой маневренностью и передовым оборудованием с точки зрения датчиков и систем управления.

Максимальная скорость F-35 составляет 1,6 Маха, или чуть менее 2000 км/ч. Этот истребитель используется Соединенными Штатами и их союзниками в различных целях, включая ударные миссии и защиту суверенитета в воздухе.

Что особенно ценят пилоты в самолете, так это его способ сбора информации. В то время как другие самолеты имеют отдельные дисплеи для различных типов данных датчиков, установленных в кабине, пилоты F-35 видят сводный отчет о ситуации на большом дисплее.

#сша #илон маск #авиация #военная техника #истребители #самолеты #f-35 #ввс
Источник: x.com
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